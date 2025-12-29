दादी से खाना मांगने गई थी मासूम… रीवा में खुले टैंक में गिरने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है। बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम कनौजी में चार साल की मासूम बच्ची की पानी की टंकी में गिरकर डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृत बच्ची की पहचान श्रेया सागर (उम्र 4 वर्ष) के रूप में हुई है। बच्ची के पिता राज बहोर साकेत ने बताया कि यह हादसा रविवार दोपहर को हुआ। उस समय वे काम पर गए हुए थे और घर में श्रेया अपनी दादी के साथ मौजूद थी।