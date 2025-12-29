दादी से खाना मांगने गई थी मासूम… रीवा में खुले टैंक में गिरने से 4 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत
मध्यप्रदेश के रीवा जिले के कनौजी गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। चार साल की मासूम श्रेया सागर की घर के आंगन में खुले पानी के टैंक में गिरने स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश के रीवा जिले से एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है। बिछिया थाना क्षेत्र के ग्राम कनौजी में चार साल की मासूम बच्ची की पानी की टंकी में गिरकर डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृत बच्ची की पहचान श्रेया सागर (उम्र 4 वर्ष) के रूप में हुई है। बच्ची के पिता राज बहोर साकेत ने बताया कि यह हादसा रविवार दोपहर को हुआ। उस समय वे काम पर गए हुए थे और घर में श्रेया अपनी दादी के साथ मौजूद थी।
बताया गया कि दोपहर में दादी आंगन में बने पानी के टैंक से कपड़े धोने के लिए पानी निकाल रही थीं। इसके लिए उन्होंने टैंक का ढक्कन खोल दिया था। इसी दौरान पास में खेल रही श्रेया अपनी दादी से खाना मांगने लगी। दादी ने पानी निकालने के बाद खाना देने की बात कहकर उसे वहीं खेलने दिया।
काम के दौरान दादी का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी ओर चला गया और टैंक का ढक्कन खुला ही रह गया। खेलते-खेलते मासूम श्रेया का संतुलन बिगड़ा और वह खुले टैंक में जा गिरी। कुछ देर बाद जब बच्ची नजर नहीं आई और टैंक की ओर हलचल महसूस हुई, तब दादी ने जाकर देखा तो श्रेया पानी में डूबी हुई थी।
शोर मचाने पर भी तत्काल मदद नहीं मिल सकी, जिससे बच्ची को बाहर निकालने में देरी हो गई। परिजन उसे आनन-फानन में रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखकर बचाने की कोशिश की। लेकिन फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया।
