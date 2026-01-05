चाइना डोर का कहर... उज्जैन में युवक के गले की नस कटी, हालत गंभीर, लगाने पड़े एक दर्जन टांके
उज्जैन में लालपुल के पास एक बाइक सवार युवक विजय तिवारी चाइना डोर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके गले की नस कट गई, जिससे उसे चरक अस्पताल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में जयसिंहपुरा के समीप लालपुल पर रविवार को एक बाइक सवार युवक चाइना डोर की चपेट में आ गया। गले की नस कटने से उसे गंभीर हालत में चरक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल दोपहिया वाहन से गुजर रहा था। उसके गले में फंसे चाइना डोर के टुकड़े को डॉक्टर ने निकाला है। 12 टांके लगाए हैं।
जानकारी के मुताबिक विजय पुत्र घनश्याम तिवारी उम्र 20 वर्ष निवासी जीरापुर राजगढ़, हालमुकाम जयसिंहपुरा में किराए के मकान में रहता है। उज्जैन में वह पंडिताई का काम करता है। रविवार को वह बाइक से लालपुल के समीप से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके गले में चाइना डोर फंस गई थी। विजय बाइक रोकता] उससे पहले ही चाइना डोर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे उसके गले की नस कट गई और खून बहने लगा था।
राहगीरों ने उसे तत्काल उपचार के लिए चरक अस्पताल पहुंचाया। यहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने उसके गले से चाइना डोर का टुकड़ा निकाला है। पुलिस का कहना है कि गले की नस के अंदर तक घाव हो गया है। इससे वह फिलहाल बोल भी नहीं पा रहा है।
साल के अंतिम दिन घायल हुआ था नाबालिग
- 31 दिसंबर को जयसिंहपुरा में ही प्रेम पुत्र तिलक कुलवाडिया उम्र 17 वर्ष निवासी राजीव रत्न कालोनी के गले में चाइना डोर फंसने से बुरी तरह घायल हो गया था। वह भी बोल नहीं पा रहा था। हालांकि अब उसकी हालत में सुधार है।
- 27 दिसंबर को हलवाई का काम करने वाला तुलसीराम पुत्र रामलाल राठौर उम्र 52 वर्ष निवासी गायत्री नगर दोपहिया वाहन से इंदिरा नगर से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके चेहरे पर चाइना डोर आ गई थी। राठौर डोर को हटाता इससे पूर्व ही उसकी नाक कट गई थी।
- 20 दिसंबर को छात्र योगेश पुत्र ईश्वर आंजना उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पिपलियाधूमा झारड़ा बाइक चलाते समय चाइन डोर से घायल हो गया था। आंजना के गले में 10 टांके लगाने पड़े थे।
- विपुल महिवाल नामक युवक 7 दिसंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे दोपहिया वाहन से जीरो पाइंट ब्रिज से गुजर रहा था। उसी दौरान उसके गले में चाइना डोर फंस गई थी। डोर से उसका गला कट गया था। पाटीदार अस्पताल में युवक के गले में टांके लगाए गए थे।
इसके अलावा एक अन्य युवती का भी जीरो पाइंट ब्रिज पर गला कट गया था।
यह भी पढ़ें- भागीरथपुरा कांड से इंदौर सांसद की 'दूरी' को लेकर उठ रहे सवाल, भाजपा की आंतरिक उठापटक चरम पर
गला कटने से हुई थी छात्रा की मौत
15 जनवरी 2022 को जीरो पाइंट पुल से दोपहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा आंजना की चाइना डोर से गला कटने से मौत हो चुकी है।
प्रतिबंध के बावजूद इस्तेमाल जारी
कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने चाइना डोर की बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। जिले की पुलिस भी लगातार चाइना डोर को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस पतंग दुकानों की जांच के अलावा घरों की छतों पर जाकर पतंग उड़ा रहे बच्चों की डोर की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस बच्चों को समझाइश भी दे रही है कि वह चाइना डोर का उपयोग ना करें, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। मगर इसके बाद भी डोर का उपयोग नहीं रोका जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।