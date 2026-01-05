भागीरथपुरा कांड से इंदौर सांसद की 'दूरी' को लेकर उठ रहे सवाल, भाजपा की आंतरिक उठापटक चरम पर
डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के बहाने इंदौर में भाजपा की आंतरिक उठापटक एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बाद अब इंदौर सांसद शंकर लालवानी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इतने संवेदनशील हालात में जब जनप्रतिनिधियों को जमीन पर होना चाहिए, तब सांसद पूरी तरह नदारद नजर आ रहे हैं।
भागीरथपुरा घटना को लेकर न तो सांसद शंकर लालवानी का कोई आधिकारिक बयान सामने आया और न ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। न पीड़ित परिवारों से मुलाकात की गई और न ही प्रशासन से जवाबदेही तय करने की कोई पहल दिखी। हालांकि सांसद की ओर से उनके भ्रमण से जुड़े कुछ फोटो जारी कर इन आरोपों को गलत बताया गया है।
खल रही सांसद की चुप्पी
उल्लेखनीय है कि भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इतने गंभीर मामले में भी सांसद की चुप्पी लोगों को खल रही है। सोशल मीडिया पर आमजन सवाल उठा रहे हैं कि मुद्दा यह नहीं है कि प्रशासन से चूक हुई या नहीं, असल सवाल यह है कि शहर का चुना हुआ प्रतिनिधि आखिर कहां है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सांसद को आड़े हाथों लिया है।
नेताओं की बयानबाजी से नाराज संगठन
गौरतलब है कि इससे पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मीडियाकर्मी को लेकर दिए गए विवादित बयान और महापौर पुष्यमित्र भार्गव के उस वक्तव्य पर भाजपा संगठन नाराजगी जता चुका है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव की बैठक में अधिकारियों के न सुनने की बात कही थी। हालांकि मंत्री विजयवर्गीय ने घटना वाले दिन ही सोशल मीडिया पर खेद व्यक्त कर दिया था। अब ताजा मामला सांसद शंकर लालवानी की कथित अनुपस्थिति को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मैं हादसे के अगले दिन भागीरथपुरा गया था। इसके बाद जब मुख्यमंत्री इंदौर आए थे तो उनके साथ निजी अस्पताल और एमवायएच में मरीजों को देखने गया। रेसीडेंसी कोठी में उच्च स्तरीय बैठक में भी शामिल हुआ। शनिवार को भी मैं भागीरथपुरा गया था। दुखद घड़ी है, इसलिए मैंने अपने दौरे की जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं डाली।
-शंकर लालवानी, सांसद, इंदौर
