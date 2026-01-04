खंडवा में रिश्तों का कत्ल... बहू ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बेटे ने लाठी से पीट-पीटकर अधेड़ पिता को मार डाला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बहू से छेड़छाड़ के आरोप में बेटे ने अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर अधेड़ पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपित शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर उन्हें हिरासत में ले लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय रमेश पुत्र शिवप्रसाद गौड निवासी पिपलोद के रूप में हुई है। रमेश खेत में पानी देने का कार्य करता था। शुक्रवार को ग्रामीणों ने खेत पर रमेश का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।

घटना की सूचना मिलते ही पिपलोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में ही मामला हत्या का प्रतीत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की।

जांच के दौरान मृतक के बेटे गणेश, उसकी पत्नी ज्योति और गणेश के दोस्त लालू उर्फ बलीराम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया।