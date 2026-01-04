Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खंडवा में रिश्तों का कत्ल... बहू ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, बेटे ने लाठी से पीट-पीटकर अधेड़ पिता को मार डाला

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:12 PM (IST)

    खंडवा के पिपलोद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बहू द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद बेटे, उसकी पत्नी और दोस्त ने मिलकर 55 वर्षीय पिता रमेश की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अधेड़ की हत्या। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बहू से छेड़छाड़ के आरोप में बेटे ने अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर अधेड़ पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपित शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर उन्हें हिरासत में ले लिया।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 55 वर्षीय रमेश पुत्र शिवप्रसाद गौड निवासी पिपलोद के रूप में हुई है। रमेश खेत में पानी देने का कार्य करता था। शुक्रवार को ग्रामीणों ने खेत पर रमेश का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे।
    घटना की सूचना मिलते ही पिपलोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में ही मामला हत्या का प्रतीत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की।

    जांच के दौरान मृतक के बेटे गणेश, उसकी पत्नी ज्योति और गणेश के दोस्त लालू उर्फ बलीराम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या करना कबूल कर लिया।

    पूछताछ में सामने आया कि रमेश की बहू ज्योति ने अपने पति गणेश को ससुर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की बात बताई थी। इसी बात से आक्रोशित होकर गणेश ने अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर खेत में ही रमेश पर लठ्ठ से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- रतलाम में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर ने गलत साइड से आकर कार को मारी टक्कर, तीन घायल, दो माह का शिशु बाल-बाल बचा

    हैरानी की बात यह रही कि वारदात के बाद तीनों आरोपित फरार नहीं हुए। वे शव को ठिकाने लगाने के बजाय अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने समय रहते मामले का राजफाश कर दिया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित गणेश, उसकी पत्नी ज्योति और लालू उर्फ बलीराम के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।