    रतलाम में भीषण सड़क हादसा: कंटेनर ने गलत साइड से आकर कार को मारी टक्कर, तीन घायल, दो माह का शिशु बाल-बाल बचा

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:02 PM (IST)

    रतलाम के धामनोद बायपास पर रविवार सुबह एक कार और कंटेनर की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक 15 ...और पढ़ें

    कंटेनर से टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम में बांसवाड़ा रोड पर रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। धामनोद बायपास पर ट्रक कंटेनर और कार की आमने-सामने भिड़ंत में कार सवार तीन लोग घायल हो गए, जिनमें एक 15 वर्षीय बालिका भी शामिल है। कार में मौजूद दो माह का शिशु हादसे में पूरी तरह सुरक्षित रहा। घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रतलाम पहुंचाया गया।

    गलत साइड से आए कंटेनर ने मारी टक्कर

    जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 11.30 बजे कार (आरजे-03-यूए-6350) सैलाना की ओर से रतलाम जा रही थी। जैसे ही कार धामनोद बायपास रोड पर संजय कॉलोनी के पास पहुंची, सामने से आ रहे कंटेनर (टीजी-07-यू-3425) ने गलत साइड से आकर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, कांच चकनाचूर हो गए। गनीमत रही कि टक्कर होते ही कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उसमें सवार लोगों की जान बच गई।

    चार लोग थे सवार

    कार में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा निवासी 38 वर्षीय हर्षित शाह, उनकी पत्नी 35 वर्षीय खुशबू, 15 वर्षीय भांजी एना और दो माह का शिशु सवार था। हादसे में एना के सिर में गंभीर चोट आई है, जबकि खुशबू की कमर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। कार चला रहे हर्षित को उंगली में चोट आई है। शिशु पिछली सीट पर लेटा होने के कारण सुरक्षित रहा।

    इंदौर जा रहा था परिवार

    हर्षित शाह ने बताया कि वे परिवार के साथ बांसवाड़ा से इंदौर जा रहे थे। इंदौर में उनकी नौकरी और निवास है। छुट्टियों के चलते वे परिवार से मिलने बांसवाड़ा गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कंटेनर चालक गलत साइड से आकर सीधे कार में घुस गया।

    चालक फरार, कंटेनर जब्त

    हादसे की सूचना मिलते ही सैलाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ समय के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे क्रेन की मदद से वाहन हटाकर सुचारू किया गया। चौकी प्रभारी आनंद बागवान ने बताया कि कंटेनर को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।