    रतलाम रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज वारदात... GRP थाने के पास युवक को मारा चाकू, घटना CCTV में कैद

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:47 PM (IST)

    रतलाम रेलवे स्टेशन पर देर रात एक युवक पर चाकू से हमला हुआ। नीमच निवासी सादिक पर हमलावर ने बिना किसी विवाद के वार किया। आरोपी ने ई-रिक्शा और कार को भी ...और पढ़ें

    सिरफिरे युवक ने यात्री को मारा चाकू (इनसेट- घायल यात्री)

    डिजिटल डेस्क, रतलाम। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे युवक ने नीमच से आए यात्री पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ, लेकिन आरोपी का आतंक यहीं नहीं रुका। उसने स्टेशन परिसर में खड़े एक ई-रिक्शा और एक कार पर भी चाकू से वार किए।

    पीछे से किया हमला

    घायल युवक सादिक (24), निवासी रामवतार कालोनी, नीमच, बांद्रा टर्मिनस ट्रेन से रतलाम आया था। प्लेटफॉर्म 7 से पुराने माल गोदाम वाले ब्रिज होते हुए प्लेटफॉर्म 4 की ओर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आए युवक ने अचानक उस पर चाकू से हमला किया। सादिक ने बताया कि वह शादी में शामिल होने आया था। घटना के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचा।

    GRP थाने के पास हुई वारदात

    यह हमला जीआरपी थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ। चौधरी ने बताया कि चार दिन पहले भी इसी स्थान पर एक युवक ने दो युवकों पर चाकू से हमला किया था। लगातार हो रही घटनाओं ने जीआरपी और आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    CCTV में कैद हुई वारदात

    सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सादिक फोन पर बात कर रहा था, तभी पीछे से आए युवक ने उसका बाएं पैर की जांघ पर वार किया। इसके बाद आरोपी स्टेशन परिसर में अन्य लोगों और वाहनों को डराने की कोशिश करता दिखा और बेखौफ होकर मौके से फरार हो गया।

    जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान अमन बोरासी, निवासी जावरा फाटक, के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमला बिना किसी विवाद या कारण के किया गया। मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी है।