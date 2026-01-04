रतलाम रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज वारदात... GRP थाने के पास युवक को मारा चाकू, घटना CCTV में कैद

डिजिटल डेस्क, रतलाम। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में एक सिरफिरे युवक ने नीमच से आए यात्री पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवक किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ, लेकिन आरोपी का आतंक यहीं नहीं रुका। उसने स्टेशन परिसर में खड़े एक ई-रिक्शा और एक कार पर भी चाकू से वार किए।

पीछे से किया हमला घायल युवक सादिक (24), निवासी रामवतार कालोनी, नीमच, बांद्रा टर्मिनस ट्रेन से रतलाम आया था। प्लेटफॉर्म 7 से पुराने माल गोदाम वाले ब्रिज होते हुए प्लेटफॉर्म 4 की ओर पैदल जा रहा था, तभी पीछे से आए युवक ने अचानक उस पर चाकू से हमला किया। सादिक ने बताया कि वह शादी में शामिल होने आया था। घटना के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई और परिजनों की मदद से अस्पताल पहुंचा।

GRP थाने के पास हुई वारदात यह हमला जीआरपी थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ। चौधरी ने बताया कि चार दिन पहले भी इसी स्थान पर एक युवक ने दो युवकों पर चाकू से हमला किया था। लगातार हो रही घटनाओं ने जीआरपी और आरपीएफ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।