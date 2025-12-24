Language
    पीएम मोदी करेंगे इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से संवाद, सांसद खेल महोत्सव को मिलेगा नया उत्साह

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव में देशभर के खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। इंदौर में वैष्णव म ...और पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खेलों को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में देशभर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव के तहत 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खिलाड़ियों से सीधे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, जिससे देशभर के प्रतिभागी खिलाड़ी जुड़ेंगे।

    इंदौर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन वैष्णव महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। स्पर्धा के समन्वयक कपिल जैन ने बताया कि सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और छिपी प्रतिभाओं को आगे लाना भी है।

    हजार से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी होंगे शामिल

    इस वर्ष सांसद खेल महोत्सव से लगभग 1000 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इन खिलाड़ियों से सीधे संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। यह संवाद खिलाड़ियों को भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।

    सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी

    सांसद खेल महोत्सव-2025 में सांसद सेवा संकल्प के साथ-साथ इंदौर की कई प्रमुख दिव्यांग संस्थाएं और संगठन भी सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहे हैं। इसके अलावा शासकीय व निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, विभिन्न खेल संघ तथा अनेक सामाजिक संस्थाएं भी इस आयोजन का हिस्सा बन रही हैं।

