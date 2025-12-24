पीएम मोदी करेंगे इंदौर के दिव्यांग खिलाड़ियों से संवाद, सांसद खेल महोत्सव को मिलेगा नया उत्साह

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खेलों को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में देशभर में आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव के तहत 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खिलाड़ियों से सीधे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, जिससे देशभर के प्रतिभागी खिलाड़ी जुड़ेंगे।

इंदौर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन वैष्णव महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। स्पर्धा के समन्वयक कपिल जैन ने बताया कि सांसद शंकर लालवानी के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव का उद्देश्य केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और छिपी प्रतिभाओं को आगे लाना भी है।