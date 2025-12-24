ED ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, कांग्रेस नेता गोलू को माना 400 करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क का मास्टरमाइंड, दुबई से जुड़े हैं तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी शहर अध्यक्ष और पूर्व पार्षद विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री को इसका मुख्य सरगना बताया है। ईडी ने सोमवार को स्पेशल कोर्ट (PMLA) में पेश चार्जशीट में दावा किया कि यह पूरा सट्टेबाजी नेटवर्क देश के कई राज्यों के साथ-साथ दुबई तक फैला हुआ था और इसके जरिए बड़े पैमाने पर क्रॉस-बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

ईडी की प्रारंभिक जांच वर्ष 2021 में मुंबई में दर्ज अवैध सट्टेबाजी से जुड़े एक एफआईआर के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद 2024 में ईडी ने अग्निहोत्री के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच का दायरा लगातार बढ़ता गया और 2025 तक मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई सहित कई शहरों में कार्रवाई की गई। जांच एजेंसी के अनुसार, नेटवर्क के तार सीधे दुबई से जुड़े पाए गए हैं।

404 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई चार्जशीट में ईडी ने खुलासा किया है कि अवैध कमोडिटी एक्सचेंज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फर्जी वेबसाइटों के जरिए कुल 404.46 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। इस मामले में गोलू अग्निहोत्री के साथ तरुण श्रीवास्तव और श्रीनिवास रामासामी को उसका करीबी सहयोगी बताया गया है। तरुण श्रीवास्तव लेन-देन संभालता था, जबकि श्रीनिवास रामासामी फर्जी ट्रेडिंग के लिए सर्वर में तकनीकी हेरफेर करता था।