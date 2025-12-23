REEL के जुनून ने छीन ली जिंदगी, देवास में दो दोस्तों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के देवास जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक दो युवकों की जान ले बैठा। इंदिरा नगर–बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर बैठकर रील और सेल्फी ले रहे दो दोस्त तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

रील बनाते समय हुआ हादसा घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 18 और 20 वर्ष के दोनों युवक रेलवे पटरी पर बैठकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही ट्रेन की आवाज वे सुन नहीं सके और कुछ ही पलों में ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।