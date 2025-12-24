इंदौर के डेंटल कॉलेज में जूनियर विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, तीन छात्राओं को 15 दिन के लिए किया सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाद अब डेंटल कॉलेज में जूनियर विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का नया मामला सामने आया है। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा जांच के बाद तीन छात्राओं को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एमडीएस के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने यूजीसी में तीन छात्राओं के खिलाफ नामजद शिकायत की थी।

इस तरह किया परेशान शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीनियरों द्वारा उन्हें सुबह कक्षा में बुलाया जाता है और शाम को देर तक कॉलेज में रोका जाता है। इसके अलावा छुट्टी के बाद भी उन्हें कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। यह शिकायत गुरुवार को की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को एंटी रैगिंग कमेटी ने सभी विद्यार्थियों को बयान के लिए बुलाया।