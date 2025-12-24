इंदौर के डेंटल कॉलेज में जूनियर विद्यार्थियों के साथ रैगिंग, तीन छात्राओं को 15 दिन के लिए किया सस्पेंड
इंदौर के डेंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच के बाद तीन छात्राओं को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एमडीएस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के बाद अब डेंटल कॉलेज में जूनियर विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का नया मामला सामने आया है। मामले में एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा जांच के बाद तीन छात्राओं को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। एमडीएस के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने यूजीसी में तीन छात्राओं के खिलाफ नामजद शिकायत की थी।
इस तरह किया परेशान
शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीनियरों द्वारा उन्हें सुबह कक्षा में बुलाया जाता है और शाम को देर तक कॉलेज में रोका जाता है। इसके अलावा छुट्टी के बाद भी उन्हें कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। यह शिकायत गुरुवार को की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार को एंटी रैगिंग कमेटी ने सभी विद्यार्थियों को बयान के लिए बुलाया।
जिन छात्राओं पर आरोप लगे थे, उनके भी बयान दर्ज किए गए। हालांकि कमेटी के सामने सभी विद्यार्थियों ने रैगिंग होने से इन्कार किया, लेकिन नामजद शिकायत के आधार पर तीन छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें- ED ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, कांग्रेस नेता गोलू को माना 400 करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क का मास्टरमाइंड, दुबई से जुड़े हैं तार
सीनियर छात्राओं ने मांगी माफी
जिन सीनियर छात्राओं के खिलाफ शिकायत की गई थी, उन्हें एंटी रैगिंग कमेटी ने बुलाया। इस दौरान उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने रैगिंग नहीं की है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने कार्रवाई की।
यह भी पढ़ें- REEL के जुनून ने छीन ली जिंदगी, देवास में ट्रेन की चपेट में आकर दो किशोरों की दर्दनाक मौत
मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की समस्या जारी
इंदौर में पिछले दो महीनों में रैगिंग की यह चौथी शिकायत है। अक्टूबर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने शिकायत की थी कि उसे सीनियरों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे उसका वजन 22 किग्रा कम हो गया। इसके बाद नवंबर में एक जूनियर ने सीनियर के खिलाफ शिकायत की थी कि उसे निजी फ्लैट पर बुलाकर सीनियरों ने मारपीट की और डांस करवाया, साथ ही शराब पीने के लिए मजबूर किया।
इस मामले में एक सीनियर को एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। हाल ही में एमजीएम मेडिकल कालेज में ही एक जूनियर द्वारा निजी फ्लैट पर बुलाकर मारपीट करने की शिकायत की गई थी।
एमडीएस के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने यूजीसी में शिकायत की थी। एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच की और नामजद शिकायत के आधार पर तीन छात्राओं को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें यह भी लिखवाया गया कि वे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। - डा. अलका गुप्ता, प्राचार्य
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।