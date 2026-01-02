ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़ने पर मची अफरा-तफरी, 10 मजदूर नदी में फंसे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की कथित लापरवाही हादसे का कारण बन सकती थी। शुक्रवार को मोरटक्का क्षेत्र में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के लिए बनाया गया एप्रोच रोड ओंकारेश्वर बांध से अचानक अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बह गया। इस दौरान निर्माण कार्य में लगे 10 मजदूर नदी के बीच फंस गए। बाद में नाव भेजकर मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित खेड़ीघाट पर छोड़ा गया।

घटना के समय रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य मंगलम बिल्डकान कंपनी द्वारा किया जा रहा था। अचानक जलस्तर बढ़ने से मजदूर सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके। सूचना पर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नावों की मदद से सभी मजदूरों को बाहर निकाला।