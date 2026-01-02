Language
    ओंकारेश्वर बांध से अचानक पानी छोड़ने पर मची अफरा-तफरी, 10 मजदूर नदी में फंसे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:15 PM (IST)

    News Article Hero Image

    मजदूरों को नाव से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन की कथित लापरवाही हादसे का कारण बन सकती थी। शुक्रवार को मोरटक्का क्षेत्र में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज के लिए बनाया गया एप्रोच रोड ओंकारेश्वर बांध से अचानक अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बह गया। इस दौरान निर्माण कार्य में लगे 10 मजदूर नदी के बीच फंस गए। बाद में नाव भेजकर मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित खेड़ीघाट पर छोड़ा गया।

    घटना के समय रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य मंगलम बिल्डकान कंपनी द्वारा किया जा रहा था। अचानक जलस्तर बढ़ने से मजदूर सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच सके। सूचना पर प्रशासन और स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नावों की मदद से सभी मजदूरों को बाहर निकाला।

    दुकानों में भर गया पानी

    इधर, अधिक पानी छोड़े जाने का असर खेड़ीघाट क्षेत्र में भी देखने को मिला। नर्मदा किनारे दुकानों में पानी भर गया, जिससे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदारों ने बिना पूर्व सूचना पानी छोड़े जाने पर नाराजगी जताई है।

    मामले की जांच शुरू

    प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने ओंकारेश्वर बांध प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।