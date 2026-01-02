Language
    न्यू ईयर पार्टी की आड़ में मतांतरण का आरोप, बुरहानपुर में छह पर केस, आदिवासियों को प्रलोभन देने की शिकायत

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:33 PM (IST)

    बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में न्यू ईयर पार्टी की आड़ में आदिवासियों के कथित मतांतरण का मामला सामने आया है। फरियादी कैलाश बारेला की शिकायत पर पुलिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    मतांतरण कराने का प्रयास (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। बुरहानपुर जिले में आदिवासियों के कथित मतांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के खामनी गांव के वडाला मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी के बहाने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। इस मामले में फरियादी कैलाश बारेला की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

    पुलिस के अनुसार, बीते कुछ वर्षों में मिशनरी गतिविधियों के तरीकों में बदलाव देखा गया है। अब सीधे तौर पर ईसाई समाज के लोग सामने आने के बजाय पहले से मतांतरण कर चुके आदिवासियों के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। वडाला मोहल्ले के मामले में भी जम्बूपानी और खामनी गांव के कुछ ऐसे ही लोगों पर आरोप लगे हैं, जो पहले धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनमें जीवन बारो, रामा बारेला, डेगी बारेला, युवराज, गोकुल और महेंद्र बारेला के नाम सामने आए हैं। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    ऐसे दिया गया लालच

    फरियादी कैलाश बारेला ने पुलिस को बताया कि एक जनवरी को न्यू ईयर के मौके पर जीवन पुत्र हीरामल बारेला ने अपने घर पर बकरा पार्टी रखी थी। इसमें कैलाश सहित सुभाष, गणदास, नानेश्वर और अन्य करीब एक दर्जन लोगों को आमंत्रित किया गया था।
    कैलाश का आरोप है कि पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपनाने पर स्वर्ग मिलने का झांसा दिया, परिवार को आर्थिक लाभ होने और जीवन बेहतर होने की बातें कहीं। इस दौरान ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और तस्वीरें भी दिखाई गईं। कैलाश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और बाद में थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

    धूलकोट क्षेत्र में भी सामने आ चुके मामले

    बताया जा रहा है कि जिले के आदिवासी बहुल धूलकोट क्षेत्र में भी इस तरह की गतिविधियां पहले सामने आ चुकी हैं। करीब तीन साल पहले यहां मतांतरण के दो मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उस समय नौकरी दिलाने, इलाज कराने और आर्थिक मदद का लालच देकर आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे थे।

    फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।