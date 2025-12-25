MP में पुरानी गाड़ियों के कारोबार पर परिवहन विभाग की सख्ती, बिना प्राधिकार पत्र अब नहीं कर सकेंगे व्यापार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश में पुराने वाहनों (सेकंड हैंड गाड़ियों) की खरीद-बिक्री करने वाले डीलरों के लिए नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अब प्रदेश में किसी भी डीलर को सेकंड हैंड वाहन खरीदने या बेचने के लिए परिवहन विभाग से प्राधिकार पत्र (डीलर आथोराइजेशन) लेना अनिवार्य होगा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना प्राधिकार पत्र व्यापार करने वाले डीलरों के खिलाफ एक जनवरी से प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। प्राधिकार पत्र न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिए जरूरी निर्देश परिवहन आयुक्त ने इंदौर आरटीओ को पुराने वाहन डीलरों के प्राधिकार पत्र बनवाने और जांच के निर्देश दिए हैं। जिले में लगभग 100 डीलर पुराने वाहनों का कारोबार करते हैं। सभी को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अनुसार जब वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी अधिकृत डीलर को बेचता है तो केंद्रीय मोटरयान नियम के तहत फार्म 29-सी भरा जाएगा।