MP के झाबुआ में मतांतरण को लेकर विवाद, दो पादरियों समेत 8 पर एफआईआर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में कथित मतांतरण के दबाव का एक मामला सामने आया है। काकनवानी थाना क्षेत्र के मदरानी गांव में एक युवक को मतांतरण के लिए कथित रूप से मजबूर करने, मारपीट और धमकी देने के आरोप में दो पादरियों समेत आठ लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

पीड़ित युवक गेंदाल डामोर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह गांव में रास्ते से गुजर रहा था, तभी गांव के ही दो पादरी और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मना करने पर गाली-गलौज के साथ-साथ मारपीट भी की गई।

गांव में पसरा तनाव घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सनातन समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में काकनवानी थाने पहुंचे और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस द्वारा पहले जांच की बात कहे जाने पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।