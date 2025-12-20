ऑस्ट्रेलिया से आया ‘साले’ का कॉल, बुजुर्ग को लगा 1.83 लाख का चूना : इंदौर में साइबर ठगी का अनोखा मामला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में साइबर ठगों ने रिश्तों का सहारा लेकर 82 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया और उनसे 1 लाख 83 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। तुकोगंज थाना क्षेत्र की कंचन बाग कॉलोनी में रहने वाले जसवंत कुमार गुम्बर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे की ठगी पीड़ित जसवंत कुमार गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब बनाने की फैक्ट्री है। पुलिस के अनुसार 24 नवंबर को उन्हें एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को उनका साला पिंटू बताया, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कॉलर ने पासपोर्ट और वीजा से जुड़े काम के लिए तत्काल पैसों की जरूरत बताई और एजेंट को भुगतान करने को कहा।

साइबर सेल में शिकायत ठगी का एहसास होते ही बुजुर्ग ने साइबर सेल भोपाल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने जीरो पर प्रकरण कायम कर केस डायरी इंदौर भेज दी। इसके आधार पर तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।