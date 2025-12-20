Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑस्ट्रेलिया से आया ‘साले’ का कॉल, बुजुर्ग को लगा 1.83 लाख का चूना : इंदौर में साइबर ठगी का अनोखा मामला

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:45 PM (IST)

    इंदौर में एक 82 वर्षीय बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हुए, जहाँ धोखेबाजों ने रिश्तेदार बनकर उनसे 1.83 लाख रुपये ठग लिए। तुकोगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    साइबर ठग ने आवाज बदलकर किया कॉल। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में साइबर ठगों ने रिश्तों का सहारा लेकर 82 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया और उनसे 1 लाख 83 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। तुकोगंज थाना क्षेत्र की कंचन बाग कॉलोनी में रहने वाले जसवंत कुमार गुम्बर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे की ठगी

    पीड़ित जसवंत कुमार गुम्बर की पीथमपुर में ट्यूब बनाने की फैक्ट्री है। पुलिस के अनुसार 24 नवंबर को उन्हें एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को उनका साला पिंटू बताया, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कॉलर ने पासपोर्ट और वीजा से जुड़े काम के लिए तत्काल पैसों की जरूरत बताई और एजेंट को भुगतान करने को कहा।

    यह भी पढ़ें- MP News: फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेता से शादी की चर्चा, तस्वीरें वायरल

    एजेंट बनकर आया दूसरा कॉल

    कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को एजेंट बताते हुए कॉल किया। भरोसे में आकर बुजुर्ग ने बताए गए खाते में 1.83 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्होंने अपने साले पिंटू को फोन किया, तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई— पिंटू ने न तो कोई कॉल किया था और न ही पैसों की मांग।

    साइबर सेल में शिकायत

    ठगी का एहसास होते ही बुजुर्ग ने साइबर सेल भोपाल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर सेल ने जीरो पर प्रकरण कायम कर केस डायरी इंदौर भेज दी। इसके आधार पर तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

    सतर्क रहने की अपील

    पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि विदेश से आए या परिचित की आवाज में आए किसी भी कॉल पर तुरंत भरोसा न करें और पैसों के लेन-देन से पहले संबंधित व्यक्ति से सीधे पुष्टि जरूर करें।