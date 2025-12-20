MP News: फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेता से शादी की चर्चा, तस्वीरें वायरल
मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना से उनके विवाह की तस्वीरें वायरल हो रही ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री (स्व.) कैलाश जोशी के बेटे व पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह राजनीतिक नहीं] बल्कि दूसरी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर दीपक जोशी के विवाह से जुड़ी तस्वीरें बहुप्रसारित हुईं, जिसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है ।
खबर है कि दीपक जोशी (63) ने कांग्रेस नेत्री पल्लवी राज सक्सेना (43) से विवाह किया है। सोशल मीडिया में इससे जुड़े फ़ोटो बहुप्रसारित हुए हैं। हालांकि दैनिक जागरण/नईदुनिया इनकी पुष्टि नहीं करता। कहा जा रहा है कि 4 दिसम्बर को आर्य समाज मंदिर भोपाल में शादी हुई है। कुछ मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर यह भी जानकारी आई है कि दो पूर्व महिलाओं ने भी जोशी से शादी के दावे किये हैं। इसके बाद से मामला गरमाया हुआ है। जोशी ने कहा है कि न्यायालय में मामले चल रहे हैं। वह सोमवार को भोपाल में प्रेस कांफ्रेंस करेंगे, जिसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी ।
कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में आए
बता दें कि दीपक जोशी 2013 में देवास जिले की हाट पिपल्या सीट से विधायक रहे। शिवराज सरकार मे मंत्री बने। 2018 में कांग्रेस के मनोज चौधरी से हार गए। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मनोज चौधरी भी कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आ गए। 2023 में जोशी कांग्रेस में शामिल हुए और खातेगांव सीट से चुनाव लड़े। भाजपा के आशीष शर्मा से हार गए। कुछ समय पहले वापस भाजपा में आये।
भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों में दीपक जोशी मुखर रहे और प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायतें करते रहे। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में उनकी पत्नी विजिया जोशी का इंदौर के अस्पताल में निधन हो गया था। बेटा जयवर्धन सिंह भाजपा में है।
सोमवार को करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस : दीपक जोशी
मामले को लेकर एक वीडियो में दीपक जोशी का कहना है कि मनुष्य जीवन मे यश-अपयश दोनों चलते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूं, उसकी ऊंचाइयां बहुत अधिक है। एक मीडिया संस्थान ( दैनिक जागरण/नईदुनिया नहीं) ने इसे लेकर कुछ प्रकाशित किया है। दो महिलाओं का जिक्र किया है। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है। उनको लेकर यहां टिप्पणी नहीं कर सकता। भारतीय न्याय प्रणाली पर विश्वास है। सोमवार को भोपाल में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।