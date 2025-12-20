कुंवारी बनकर रचाई शादी, विदाई के वक्त दुल्हन निकली शादीशुदा, इंदौर में शादी का फर्जी खेल उजागर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुंवारी बताकर शादी रचाने वाली दुल्हन विदाई के वक्त शादीशुदा निकली, इतना ही नहीं उसका एक बच्चा भी है। दुल्हन के पिता और भाई बनकर मौजूद लोग भी भाड़े के निकले। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस फर्जी शादी का मास्टरमाइंड पंडित फिलहाल फरार है।

शादी न होने की मजबूरी बनी जाल एमजी रोड थाना पुलिस ने मोतीनगर सागौर (पीथमपुर) निवासी 28 वर्षीय सुनील बरोदिया की शिकायत पर रवि रघुवंशी, सपना अहिरवार, अजय जोशी और राजेश गौड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सुनील पीथमपुर में साफ-सफाई का काम करता है और उसकी शादी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। इसी बीच उसने अजय जोशी से संपर्क किया। अजय ने व्हाट्सएप पर सपना की फोटो भेजकर उसे कुंवारी और संस्कारी बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा।

पिता-भाई भी निकले किराये के सुनील अपनी मां और बहनों के साथ बताए गए पते पर पहुंचा, जहां राजेश गौड़ ने खुद को दुल्हन का पिता बताकर स्वागत किया। बताया गया कि शादी कोर्ट मैरिज के जरिए होगी। शुक्रवार का मुहूर्त तय हुआ और दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे। सपना को दुल्हन बनाकर लाया गया और नोटरी के जरिए कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई।