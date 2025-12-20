Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुंवारी बनकर रचाई शादी, विदाई के वक्त दुल्हन निकली शादीशुदा, इंदौर में शादी का फर्जी खेल उजागर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    इंदौर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दुल्हन कुंवारी बताकर शादी रचाई, लेकिन विदाई के वक्त शादीशुदा निकली और उसका एक बच्चा भी है। दु ...और पढ़ें

    Hero Image

    लुटेरी दुल्हन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुंवारी बताकर शादी रचाने वाली दुल्हन विदाई के वक्त शादीशुदा निकली, इतना ही नहीं उसका एक बच्चा भी है। दुल्हन के पिता और भाई बनकर मौजूद लोग भी भाड़े के निकले। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस फर्जी शादी का मास्टरमाइंड पंडित फिलहाल फरार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी न होने की मजबूरी बनी जाल

    एमजी रोड थाना पुलिस ने मोतीनगर सागौर (पीथमपुर) निवासी 28 वर्षीय सुनील बरोदिया की शिकायत पर रवि रघुवंशी, सपना अहिरवार, अजय जोशी और राजेश गौड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। सुनील पीथमपुर में साफ-सफाई का काम करता है और उसकी शादी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। इसी बीच उसने अजय जोशी से संपर्क किया। अजय ने व्हाट्सएप पर सपना की फोटो भेजकर उसे कुंवारी और संस्कारी बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा।

    पिता-भाई भी निकले किराये के

    सुनील अपनी मां और बहनों के साथ बताए गए पते पर पहुंचा, जहां राजेश गौड़ ने खुद को दुल्हन का पिता बताकर स्वागत किया। बताया गया कि शादी कोर्ट मैरिज के जरिए होगी। शुक्रवार का मुहूर्त तय हुआ और दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे। सपना को दुल्हन बनाकर लाया गया और नोटरी के जरिए कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई।

    पंडित के गायब होते ही खुली पोल

    शादी की प्रक्रिया पूरी होते ही कथित पंडित अजय जोशी अचानक कोर्ट से गायब हो गया। इसके बाद हड़कंप मच गया। सुनील ने आरोप लगाया कि अजय 1 लाख 20 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह रही कि सपना, रवि और राजेश को इस रकम में से कुछ भी नहीं मिला था।

    यह भी पढ़ें- MP News: फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेता से शादी की चर्चा, तस्वीरें वायरल

    जब सुनील दुल्हन को साथ ले जाने लगा तो उसने जाने से इंकार कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि सपना पहले से शादीशुदा है और उसका पति उसे छोड़ चुका है।

    थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया के अनुसार सपना अहिरवार, रवि रघुवंशी और राजेश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपना मूल रूप से खुरई, सागर की रहने वाली है। पुलिस अब फरार पंडित अजय जोशी की तलाश में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया से आया ‘साले’ का कॉल, बुजुर्ग को लगा 1.83 लाख का चूना : इंदौर में साइबर ठगी का अनोखा मामला