MP में 3.77 लाख किसानों को मिला भावांतर का लाभ, सीएम ने सिंगल क्लिक से अंतरित किए 810 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए रविवार खुशियों भरा साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। यह राशि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत बाजार मूल्य और MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) के अंतर की भरपाई के रूप में दी गई है।

