MP में 3.77 लाख किसानों को मिला भावांतर का लाभ, सीएम ने सिंगल क्लिक से अंतरित किए 810 करोड़ रुपये
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए रविवार खुशियों भरा साबित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए। यह राशि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत बाजार मूल्य और MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) के अंतर की भरपाई के रूप में दी गई है।
सरकार इसलिए लाई भावांतर योजना
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार में भाव उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देना है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को निम्नानुसार भुगतान किया जाता है :
- कौन लाभान्वित : केवल वही किसान जिन्होंने योजना में पंजीकरण कराया हो।
- भुगतान की शर्त : यदि सोयाबीन का बाजार मूल्य MSP से कम होता है, तो सरकार अंतर की भरपाई करती है।
- भुगतान की गणना : वास्तविक बिक्री मूल्य, MSP और राज्य सरकार के ‘मॉडल रेट’ के अंतर के आधार पर की जाती है।
योजना की दूसरी किस्त
आज का वितरण योजना का दूसरा चरण है। इससे पहले नवंबर माह में सरकार ने 1.32 लाख किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी। इस बार 810 करोड़ रुपये की राशि मिलने से किसानों को रबी सीजन की तैयारी और अन्य आवश्यकताओं के लिए मजबूत आर्थिक सहारा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों के हितों और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
