महू की सैन्य फायरिंग रेंज में फिर धमाका : बम विस्फोट से बुजुर्ग गंभीर घायल, 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेना की फायरिंग रेंज में रविवार को एक बार फिर बम विस्फोट की घटना सामने आई है। बेरछा रेंज के जंगल में हुए धमाके में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए महू के मध्यभारत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्रारंभ में घटना को सामान्य दुर्घटना बताया गया।

हालांकि, घायल के शरीर पर जले हुए गहरे घाव देखकर चिकित्सकों को विस्फोट की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के साथ ही पुलिस को भी जानकारी दी। पिछले 15 दिनों में बम विस्फोट से ग्रामीण के घायल होने की यह तीसरी घटना है, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया है। इससे पहले बम विस्फोट में एक 15 वर्षीय किशोर की जान जा चुकी है, जबकि एक अन्य मामले में बुजुर्ग महिला घायल हुई थी।