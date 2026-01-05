महू की सैन्य फायरिंग रेंज में फिर धमाका : बम विस्फोट से बुजुर्ग गंभीर घायल, 15 दिन में तीसरी घटना से दहशत
महू तहसील की बेरछा फायरिंग रेंज में हुए बम विस्फोट में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। यह पिछले 15 दिनों में तीसरी ऐसी घटना है, जिससे क्षेत्र में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेना की फायरिंग रेंज में रविवार को एक बार फिर बम विस्फोट की घटना सामने आई है। बेरछा रेंज के जंगल में हुए धमाके में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए महू के मध्यभारत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्रारंभ में घटना को सामान्य दुर्घटना बताया गया।
हालांकि, घायल के शरीर पर जले हुए गहरे घाव देखकर चिकित्सकों को विस्फोट की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के साथ ही पुलिस को भी जानकारी दी। पिछले 15 दिनों में बम विस्फोट से ग्रामीण के घायल होने की यह तीसरी घटना है, जिससे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया है। इससे पहले बम विस्फोट में एक 15 वर्षीय किशोर की जान जा चुकी है, जबकि एक अन्य मामले में बुजुर्ग महिला घायल हुई थी।
चिकित्सकों की सतर्कता से खुला मामला
पुलिस के अनुसार घायल की पहचान गोपाल पुत्र मनीराम, निवासी ग्राम केलोद के रूप में हुई है। रविवार देर शाम घटना के बाद स्वजन उसे मध्यभारत अस्पताल लेकर पहुंचे और बताया कि वह दोपहिया वाहन से गिरकर घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसके शरीर पर जलने के निशान, गहरे घाव और अत्यधिक रक्तस्राव देखा, जिससे विस्फोट की आशंका पुख्ता हुई और पुलिस को सूचना दी गई।
यह भी पढ़ें- गजब लापरवाही! सरकारी आदेश में विपक्ष जैसी भाषा का इस्तेमाल, देवास SDM व रीडर निलंबित, संभागायुक्त ने की कार्रवाई
हालत गंभीर, इंदौर रेफर
घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही बड़गोंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना उपनिरीक्षक अनिल चाकरे ने बताया कि घायल और उसके स्वजनों के अनुसार वह बेरछा फायरिंग रेंज में लकड़ी बीनने गया था, जहां जमीन पर पड़े बम में विस्फोट हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।