    मंदसौर में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, गोलीबारी में पति-पत्नी सहित तीन की मौत

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र में बुधवार रात पारिवारिक विवाद के बाद हुई गोलीबारी में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत फैल ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर शहर के गोल चौराहा क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हो गई। बुधवार रात लगभग 8:30 बजे एक परिवार में हुए विवाद के बाद आपस में गोलीबारी हुई, जिसमे पति-पत्नी सहित तीन की मौत हो गई।

    गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आला पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है। 

