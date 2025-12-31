मंदसौर में पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप, गोलीबारी में पति-पत्नी सहित तीन की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर शहर के गोल चौराहा क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हो गई। बुधवार रात लगभग 8:30 बजे एक परिवार में हुए विवाद के बाद आपस में गोलीबारी हुई, जिसमे पति-पत्नी सहित तीन की मौत हो गई।

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आला पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना से इलाके में तनाव व्याप्त है।