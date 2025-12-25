खरगोन में सांसद खेल महोत्सव समापन में विवाद : खिलाड़ियों ने फाड़े प्रमाण पत्र, पुरस्कार राशि को लेकर जताया आक्रोश
खरगोन में सांसद खेल महोत्सव के समापन पर विवाद हो गया। खिलाड़ियों ने पुरस्कार राशि न मिलने पर विरोध जताया और प्रमाण पत्र फाड़ दिए। राज्यसभा सांसद सुमेर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर गुरुवार को आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन उस समय हंगामे में बदल गया, जब जिले के खिलाड़ियों ने विजेता प्रमाण पत्र फाड़कर और मेडल मैदान में फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। खिलाड़ियों ने राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी का घेराव कर पुरस्कार राशि दिए जाने की मांग की।
खिलाड़ियों का आरोप है कि अन्य जिलों, विशेषकर बड़वानी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए गए, जबकि खरगोन में ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था न होने का भी आरोप लगाया।
पुरस्कार राशि न मिलने से भड़का आक्रोश
खिलाड़ियों के आक्रोश के बीच सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वे अपने वाहन से कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। इससे खिलाड़ियों की नाराजगी और बढ़ गई।
इस मामले पर सांसद सुमेरसिंह सोलंकी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके पास नगद पुरस्कार देने के लिए कोई निर्धारित फंड उपलब्ध नहीं है। जहां भी पुरस्कार राशि दी गई है, वह व्यक्तिगत स्तर पर दी गई है।
एक महीने चला आयोजन, समापन पर विवाद
गौरतलब है कि सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत करीब एक महीने पहले खरगोन के स्टेडियम मैदान से की गई थी, जिसमें जिले के विभिन्न विकासखंड स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। गुरुवार को इसके समापन समारोह के दौरान नगद पुरस्कार नहीं मिलने से खिलाड़ियों में भारी असंतोष देखने को मिला और कार्यक्रम विवादों में घिर गया।
