खरगोन में सांसद खेल महोत्सव समापन में विवाद : खिलाड़ियों ने फाड़े प्रमाण पत्र, पुरस्कार राशि को लेकर जताया आक्रोश

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन शहर के स्टेडियम मैदान पर गुरुवार को आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन उस समय हंगामे में बदल गया, जब जिले के खिलाड़ियों ने विजेता प्रमाण पत्र फाड़कर और मेडल मैदान में फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। खिलाड़ियों ने राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी का घेराव कर पुरस्कार राशि दिए जाने की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खिलाड़ियों का आरोप है कि अन्य जिलों, विशेषकर बड़वानी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दिए गए, जबकि खरगोन में ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए खाने-पीने की समुचित व्यवस्था न होने का भी आरोप लगाया।