ओंकारेश्वर के दरबार में पहुंचीं कंगना रनौत, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर की पूजा-अर्चना, देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना

डिजिटल डेस्क, इंदौर। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत बुधवार को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर पहुंचीं। हेलीपैड पर भाजपा नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने नर्मदा तट पर स्थित भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की।

मंदिर परिसर में ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी राजा राव पुष्पेंद्र सिंह ने उनका आत्मीय स्वागत किया। दर्शन के दौरान सांसद कंगना रनौत ने भगवान ओंकारेश्वर का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की और प्रार्थना करते हुए देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

दर्शन उपरांत मीडिया से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन से उन्हें गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने ओंकारेश्वर की दिव्यता, आध्यात्मिक वातावरण और मंदिर की व्यवस्थाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। कंगना करीब एक घंटे तक इस पावन तीर्थ नगरी में रहीं।