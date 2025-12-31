Language
    उज्जैन की गलियों में दिखा कपिल देव का सहज अंदाज, बच्चों संग सड़क पर खेला क्रिकेट

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    पूर्व विश्व चैंपियन क्रिकेटर कपिल देव मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। वे अपने पुराने मित्र से मिलने आए थे और फ्रीगंज की गलियों में बच्चों के साथ सहजता से क् ...और पढ़ें

    बच्चों संग सहज ढंग से क्रिकेट खेलते नजर आए कपिल देव (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। वर्ष 1983 में देश को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व विश्व चैंपियन क्रिकेटर कपिल देव मंगलवार को कुछ समय के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। वे यहां अपने पुराने मित्र से मिलने आए थे, लेकिन उनकी यह यात्रा यादगार बन गई जब वे फ्रीगंज क्षेत्र की गलियों में बच्चों के साथ सहज अंदाज में क्रिकेट खेलते नजर आए।

    बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा तामझाम के उज्जैन पहुंचे कपिल देव ने आम लोगों की तरह समय बिताया। गली में खेल रहे बच्चों के साथ उन्होंने खुद बल्ला उठाया और बल्लेबाजी करने लगे। कपिल देव को इस तरह अपने बीच पाकर बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी, वहीं राहगीर भी महान क्रिकेटर की सादगी और सरलता देखकर अभिभूत हो गए। 

    जानकारी के मुताबिक कपिल देव मंगलवार को मोहनलाल सोनी और सरला सोनी के निवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने भी उनसे मुलाकात की। कपिल देव की इच्छा महाकाल मंदिर में दर्शन करने की भी थी, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण वे दर्शन नहीं कर सके।

    मोहनलाल सोनी ने बताया कि कपिल देव का उज्जैन से गहरा लगाव है और वे पारिवारिक मित्र भी हैं। उज्जैन के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताकर कपिल देव बेहद प्रसन्न नजर आए और उन्होंने शहर में सुकून और अपनापन महसूस किया।