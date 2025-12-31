उज्जैन की गलियों में दिखा कपिल देव का सहज अंदाज, बच्चों संग सड़क पर खेला क्रिकेट

डिजिटल डेस्क, इंदौर। वर्ष 1983 में देश को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व विश्व चैंपियन क्रिकेटर कपिल देव मंगलवार को कुछ समय के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। वे यहां अपने पुराने मित्र से मिलने आए थे, लेकिन उनकी यह यात्रा यादगार बन गई जब वे फ्रीगंज क्षेत्र की गलियों में बच्चों के साथ सहज अंदाज में क्रिकेट खेलते नजर आए।

बिना किसी प्रोटोकॉल और सुरक्षा तामझाम के उज्जैन पहुंचे कपिल देव ने आम लोगों की तरह समय बिताया। गली में खेल रहे बच्चों के साथ उन्होंने खुद बल्ला उठाया और बल्लेबाजी करने लगे। कपिल देव को इस तरह अपने बीच पाकर बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी, वहीं राहगीर भी महान क्रिकेटर की सादगी और सरलता देखकर अभिभूत हो गए।