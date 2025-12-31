ज्योतिर्लिंग क्षरण रोकने के लिए प्रशासन सख्त, महाकाल को बड़ी और भारी माला चढ़ाने पर रोक

जेएनएन, उज्जैन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को फूलों की बड़ी व भारी माला (अजगर माला) पहनाने पर एक जनवरी से स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग क्षरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने फूलों की छोटी माला तथा सीमित मात्रा में फूल अर्पित करने का सुझाव दिया है।

इसके परिपालन में मंदिर प्रशासन ने छह अप्रैल 2019 को आदेश जारी कर भगवान को भारी माला पहनाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं कराया जा सका।

इस बाबत दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। मंदिर प्रशासन ने पूर्व में जारी अपने आदेश पर अमल करते हुए पुन: आदेश जारी किया।

मौजूदा आदेश में 2019 के आदेश का हवाला भी दिया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।