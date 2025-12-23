MP में निलंबित जज और टाइपिस्ट को जमानत देने वाले जज का तबादला, IAS संतोष वर्मा के फर्जी आदेश मामले में दिया था फैसला

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण बेटियों पर असभ्य टिप्पणी करने वाले पदोन्नत आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा से जुड़े फर्जी फैसले के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण के आरोपित विजेंद्र सिंह रावत (निलंबित जज) और नीतू चौहान (टाइपिस्ट) को जमानत देने वाले सेशन जज प्रकाश कसेर का अचानक तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर उन्हें इंदौर से सीधी जिले के रामपुर भेजा है। कसेर को पांच जनवरी या इससे पहले ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि एमजी रोड पुलिस ने विवादित आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट का फर्जी फैसला तैयार करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था। बता दें कि इसी फर्जी फैसला आदेश के जरिया बनाकर वर्मा ने आइएएस कैडर में पदोन्नति प्राप्त कर ली थी। इस फर्जी फैसले में जांच के दौरान इंदौर में तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत और उनके टाइपिस्ट नीतू चौहान की भूमिका पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में उन्हें भी आरोपित बना लिया।

आरोप है कि फर्जी आदेश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट से और उनके हस्ताक्षर से जारी हुए थे। इन्हें टाइपिस्ट चौहान ने तैयार किया था। आरोपित बनाए जाने के बाद रावत को निलंबित कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रावत ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।