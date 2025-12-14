Language
    IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन , सीएम हाउस का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, चलाई वाटर कैनन

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    भोपाल में बेटियों पर टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन जारी है। रविवार को ब्राह्मण समाज ने रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा ...और पढ़ें

    भोपाल में ब्राह्मणों ने उग्र पदर्शन किया।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणोंका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। IAS वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे ब्राह्मणों ने रविवार को राजधानी भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के लोग दोपहर करीब 12 बजे रोशनपुरा चौराहे पर इकट्‌ठा हुए और नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने निकले। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

    पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और घेराबंदी को तोड़कर बाणगंगा चौराहे तक पहुंच गए। बैरिकेडिंग के बावजूद वे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर तितर-बितर किया। इस दौरान पुलिस ने अनिल मिश्रा समेत ब्राह्मण संगठनों के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

    प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आईएएस संतोष वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें शासकीय सेवा से बर्खास्त भी किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

    राज्य शासन ने भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

    इससे पहले IAS संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ राज्य सरकार ने बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव फरहीन खान के हस्ताक्षर से 12 दिसंबर को यह प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजा गया है। इसमें संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन कार्रवाई के ठोस कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं।

    जानकारों के मुताबिक प्रस्ताव में यह साफ नहीं है कि सरकार संतोष वर्मा को बर्खास्त करना चाहती है या सिर्फ उनका प्रमोशन रद्द करना चाहती है। इस अस्पष्टता के कारण केंद्र सरकार प्रस्ताव को वापस भी कर सकती है।

