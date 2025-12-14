IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का प्रदर्शन , सीएम हाउस का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, चलाई वाटर कैनन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणोंका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। IAS वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे ब्राह्मणों ने रविवार को राजधानी भोपाल में उग्र प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के लोग दोपहर करीब 12 बजे रोशनपुरा चौराहे पर इकट्‌ठा हुए और नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस का घेराव करने निकले। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

