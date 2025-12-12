भोपाल में IAS संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण संगठनों का प्रदर्शन, मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे, किया हनुमान चालीसा पाठ

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े ब्राह्मण संगठनों ने शुक्रवार को चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की। तय योजना के तहत शुक्रवार दोपहर मंत्रालय के बाहर ब्राह्मण संगठनों व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि एकत्र हुए और शंखनाद कर प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि गुरुवार को राजधानी में 65 ब्राह्मण संगठनों ने संयुक्त मोर्चा का गठन करने के साथ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया था। इसी के तहत शुक्रवार को दोपहर में मंत्रालय के बाहर शंखनाद किया गया और शाम को महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष शंख बजाकर सरकार से संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बाद 14 दिसंबर को यानी कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। 15 दिसंबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया जाएगा।