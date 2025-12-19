Language
    IAS संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, पदोन्नति के लिए फर्जी निर्णय टाइप करने वाला कोर्ट का कर्मचारी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    इंदौर पुलिस ने IAS संतोष वर्मा की पदोन्नति के लिए फर्जी निर्णय टाइप करने के आरोपित कोर्ट कर्मचारी नीतू सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। वह स्पेशल जज विजें ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करके घिरे मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा की पदोन्नति के लिए फर्जी निर्णय टाइप करने के आरोपित कोर्ट के कर्मचारी नीतू सिंह चौहान को गुरुवार को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था और उसी दौरान गिरफ्तारी की गई। इसके बाद कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड पर लिया गया।

    पुलिस के अनुसार, फर्जी निर्णय लिखे जाने के समय गिरफ्तार नीतू सिंह चौहान इंदौर के स्पेशल जज विजेंद्र रावत की कोर्ट में टाइपिस्ट था। वर्तमान में वह इंदौर के कुटुंब न्यायालय में कार्यरत है। उसकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को वकीलों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई वकील विरोध में खड़े हुए और पुलिस पर न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया।

    इससे पहले IAS अधिकारी संतोष वर्मा के लिए लिखे गए कोर्ट के फर्जी निर्णय के प्रकरण की जांच के लिए गठित SIT ने 2021 में पेन ड्राइव और जज विजेंद्र रावत का सिस्टम जब्त किया था। पेन ड्राइव में दोनों निर्णयों की प्रति पुलिस को मिल गई थी। एसीपी कोतवाली विनोद दीक्षित के अनुसार, प्रारंभिक जांच और मिले साक्ष्यों से यह पता लगा है कि फर्जी निर्णय टाइपिस्ट रहते नीतू सिंह चौहान ने ही टाइप किए थे।

    जांच में सहयोग नहीं कर रहे संतोष

    उल्लेखनीय है कि IAS अधिकारी के रूप में पदोन्नति पाने के लिए संतोष वर्मा ने शासन को कोर्ट के दो अलग-अलग निर्णय पेश किए थे। पहले निर्णय में समझौते से प्रकरण खत्म होने की बात थी। चूंकि पदोन्नति में समझौते को आधार नहीं माना जाता। इसके बाद कोर्ट का दूसरा निर्णय पेश किया गया, जिसमें संतोष वर्मा ने स्वयं को कोर्ट से बरी होना बताया।

    हालांकि कोर्ट में इस निर्णय का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। एसीपी दीक्षित के अनुसार, संतोष वर्मा से पूछताछ और हस्ताक्षर के नमूने लिए जाने हैं, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस संतोष की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए भी कोर्ट में अपील कर सकती है।