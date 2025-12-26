झाबुआ में मतांतरण मामले में सख्त फैसला : शालोम चर्च के बिशप व सहयोगी को 4-4 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में मतांतरण के एक मामले में सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। प्रोटेस्टेंट शालोम चर्च से जुड़े बिशप और उनके एक सहयोगी को एक आदिवासी युवक पर मतांतरण का दबाव बनाने का दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

यह है मामला मुंडत निवासी कैलाश सिंह भाबर ने कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 25 सितंबर 2022 को शालोम चर्च के बिशप पाल मुनिया और उनके सहयोगी पीथा भूरिया उसे बहला-फुसलाकर चर्च ले गए। वहां उस पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया।