Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर में तेज रफ्तार थार बस से टकराई, एक की मौत, युवक-युवती घायल, न्यू ईयर पार्टी से लौट रहे थे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:39 PM (IST)

    इंदौर के तेजाजी नगर में नए साल की सुबह एक तेज रफ्तार थार और यात्री बस की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में थार में सवार नागदा के छात्र शुभम मेहर की मौत ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंदौर में सड़क हादसा (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। नए साल की सुबह तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गुरुवार तड़के करीब साढ़े चार बजे एक तेज रफ्तार थार गाड़ी और यात्री बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में थार में सवार छात्र की मौत हो गई, जबकि एक युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, दुर्घटना कृपालघाटी के पास हुई। कार (थार), नंबर एमपी 09 जेडएल-4001 सिमरोल की तरफ से आ रही थी, जबकि  यात्री बस ओंकारेश्वर की ओर जा रही थी। दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार का अगला हिस्सा बस में घुस गया और एयरबैग खुलने के बावजूद पीछे बैठा छात्र शुभम मेहर (नागदा) गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    कार में उसके दोस्त प्रियांशु कक्कड़ (नंदानगर) और युवती आयुषी गौर सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने बताया कि थार तेज़ रफ्तार में थी और इसमें शराब की बोतलें भी पाई गईं। युवक और युवती पार्टी करके लौट रहे थे।

    यह भी पढ़ें- देवास में शादी के नाम पर 3 लाख की ठगी, दूल्हे को नींद की गोलियां खिलाकर भागीं दो लुटेरी दुल्हनों समेत 5 गिरफ्तार

    बस में भी यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। चालक ने तुरंत बस संचालक को सूचना दी और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया। शुभम के स्वजन ने बताया कि वह प्री-एग्जाम देने आया था, लेकिन दोस्त प्रियांशु ने पार्टी के लिए रोक लिया था।

    तेजाजी नगर पुलिस ने बताया कि दोनों घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।