देवास में शादी के नाम पर 3 लाख की ठगी, दूल्हे को नींद की गोलियां खिलाकर भागीं दो लुटेरी दुल्हनों समेत 5 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले में शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी के आठवें दिन पतियों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर फरार हुईं दो दुल्हनें अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। कमलापुर थाना पुलिस ने दोनों दुल्हनों समेत शादी कराने वाले तीन अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गिरोह ने शादी के बदले दोनों युवकों से कुल तीन लाख रुपये वसूले थे।

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से करीब 1.95 लाख रुपये नकद, 60 हजार रुपये में खरीदी गई एक पुरानी कार और एक मंगलसूत्र बरामद किया है। सभी आरोपित छिंदवाड़ा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे अन्य ठगी की वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

जटाशंकर मंदिर में कराई गई थी शादी इस मामले में 26 दिसंबर को बेड़ामऊ निवासी रवि जाटव और सतीश डोरिया ने कमलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादियों ने बताया कि 16 दिसंबर को मनीष चौबे निवासी छिंदवाड़ा के माध्यम से उनकी शादी जटाशंकर मंदिर, बागली (देवास) में कराई गई थी। शादी आरती मरकाम और सरिता परतेती से फूलमाला और लिखा-पढ़ी के जरिए संपन्न कराई गई।