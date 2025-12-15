मंदसौर में ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर भागी लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने पकड़ा, दलाल सहित दो अन्य भी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर जिले के ग्राम नांदवेल में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हुई लुटेरी दुल्हन को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शादी कराने वाला दलाल और एक अन्य महिला को भी पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि मुख्य आरोपित बबलू अभी फरार है।

एसपी विनोद कुमार मीना ने बताया कि 10 दिसंबर को ग्राम नांदवेल से एक ही परिवार के 9 लोगों के अचानक बेहोश होने की सूचना मिली थी। भावगढ़ थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी पीड़ितों को जिला चिकित्सालय मंदसौर में भर्ती कराया गया।

होश में आने के बाद पीड़ित सत्यनारायण पाल ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 20 नवंबर को ज्योति पुत्री कैलाश राय, निवासी जोगापुर, जिला वाराणसी (उप्र) से हुई थी। शादी के बाद ज्योति नांदवेल में ससुराल के साथ रह रही थी। 9 दिसंबर की रात करीब 8 बजे उसने पकोड़ों में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों को खिला दिया, जिससे घर के 9 लोग बेहोश हो गए। इसका फायदा उठाकर ज्योति चांदी के पायजेब, बिछिया और करीब 50 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गई।

पूछताछ में ज्योति ने खुलासा किया कि अंतिमा राय पत्नी प्रदीप राय, निवासी पंचकोसी, जिला वाराणसी ने उसकी मुलाकात बबलू से कराई थी और शादी तय करवाई थी। पुलिस ने अंतिमा राय को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में शामिल आरोपी रमेश सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया है।