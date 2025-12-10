मंदसौर में ‘लुटेरी दुल्हन’ का तांडव, भजिये में नशीला पदार्थ खिलाकर पूरे परिवार को किया बेहोश, नकदी-जेवरात लेकर फरार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मंदसौर जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांदवेल में ‘लुटेरी दुल्हन’ का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज 20 दिन बाद दुल्हन अपने ही नए परिवार को भजिये में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर 50 हजार रुपये नकद, मंगलसूत्र और पायजेब लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दलाल के जरिए हुई थी शादी जानकारी के अनुसार नांदवेल निवासी सत्यनारायण पुत्र मनोहरलाल पाल ने गांव के एक दलाल के माध्यम से बनारस की युवती ज्योति से विवाह किया था। शादी के बदले दलाल को 2.50 लाख रुपये दिए गए थे। विवाह के बाद ज्योति अपने ससुराल में आकर सभी से जल्द ही घुल-मिल गई और उनका भरोसा जीत लिया।

सभी को किया बेहोश मंगलवार रात ज्योति ने पूरे परिवार के लिए किचन में भजिये तैयार किए। वह खुद उन्हें खाने से बचती रही, जबकि बाकी सभी ने भजिये खा लिए। कुछ ही देर में सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोशी की हालत में पहुंच गए। इसी दौरान ज्योति घर से 50 हजार रुपये, मंगलसूत्र और पायजेब लेकर रातों-रात गायब हो गई।

पड़ोसियों ने बचाई जान बुधवार सुबह जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने घर का दरवाजा खुला देखा, तो परिवार के सभी नौ सदस्य अचेत अवस्था में मिले। तुरंत सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दूल्हा सत्यनारायण पाल, उनके पिता मोहनलाल, माता गीताबाई, भाई राकेश, शांतिलाल, भाभी पूजा और तीन बच्चियां—लतिका, कर्तिका और जीविका उपचाराधीन हैं।