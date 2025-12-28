बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के विरोध में इंदौर में प्रदर्शन, आकाश विजयवर्गीय ने फूंका मोहम्मद युनूस का पुतला, बोले- एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में शनिवार को इंदौर में जोरदार जन आक्रोश रैली निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में निकली यह रैली बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक करीब डेढ़ किलोमीटर तक चली, जिसमें पांच हजार से अधिक लोग शामिल हुए। रैली की अगुवाई भाजपा नेताओं के साथ साधु-संतों ने की।

राजवाड़ा पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग काली पोशाक पहने नजर आए और हाथों में भगवा ध्वज के साथ तिरंगा भी थामे हुए थे।

सभा को संबोधित करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं और उन्हें दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन को पत्र भी भेजा जाएगा।