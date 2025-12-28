Language
    बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के विरोध में इंदौर में प्रदर्शन, आकाश विजयवर्गीय ने फूंका मोहम्मद युनूस का पुतला, बोले- एक-एक घुसपैठिए को बाहर करेंगे

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:34 AM (IST)

    इंदौर में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में यह ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में इंदौर में विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के विरोध में शनिवार को इंदौर में जोरदार जन आक्रोश रैली निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में निकली यह रैली बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक करीब डेढ़ किलोमीटर तक चली, जिसमें पांच हजार से अधिक लोग शामिल हुए। रैली की अगुवाई भाजपा नेताओं के साथ साधु-संतों ने की।

    राजवाड़ा पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग काली पोशाक पहने नजर आए और हाथों में भगवा ध्वज के साथ तिरंगा भी थामे हुए थे।

    सभा को संबोधित करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं और उन्हें दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन को पत्र भी भेजा जाएगा।

    पूर्व विधायक ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि इंदौर से एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो घर-घर जाकर पहचान पत्रों की जांच भी की जाएगी। पूर्व विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि फलस्तीन का समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में फलस्तीन की तस्वीरों वाली टीशर्ट और झोला लेकर गए थे, लेकिन एक भी कांग्रेसी बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को लेकर सड़कों पर नहीं आया।

    जन आक्रोश रैली में शामिल संतों ने हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। विशेष आकर्षण के रूप में संत विंटेज कारों में सवार होकर रैली मार्ग पर नजर आए, जिससे कार्यक्रम ने अलग ही रंग ले लिया।