    दूषित पानी पर इंदौर में सियासी संग्राम : युवा कांग्रेस ने घेरा नगर निगम दफ्तर, घंटा लेकर प्रदर्शन, महापौर–मंत्री से मांगा इस्तीफा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:03 PM (IST)

    इंदौर में दूषित पेयजल से 15 मौतों और सैकड़ों के बीमार होने के मामले में युवा कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने नगरीय विक ...और पढ़ें

    इंदौर में प्रदर्शन करते युवा कांग्रेस कार्यकर्ता।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में दूषित पेयजल से 15 लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार होने के मामले ने सियासत को गर्मा दिया है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की।

    विजयवर्गीय के हालिया बयान को लेकर आक्रोशित कांग्रेसी प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर घंटा लेकर निगम मुख्य द्वार पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सबसे पहले घंटा जब्त किया।

    पुलिस से झूमाझटकी, पुतला दहन

    नगर निगम के मुख्य द्वार पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने करीब 30 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

    प्रदर्शन में शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी शिविसिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। अधिकांश प्रदर्शनकारियों के हाथों में मंत्री विजयवर्गीय के विरोध वाले पोस्टर नजर आए।

    बस में भरकर जेल की ओर ले जाए गए कार्यकर्ता

    पुलिस ने दोनों अध्यक्षों समेत कुछ कार्यकर्ताओं को बस में भरकर सेंट्रल जेल की ओर रवाना कर दिया। इसके बावजूद बाकी कार्यकर्ता डटे रहे। बाद में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया, दीपू यादव, कुणाल सोलंकी, योगेंद्र मौर्य और अमन बजाज के नेतृत्व में दूसरे समूह ने निगम मुख्यालय में प्रवेश की कोशिश की। कांग्रेसी लगातार महापौर को बाहर आकर जवाब देने की मांग करते रहे।

    नौकरी और मुआवजे की मांग

    युवा कांग्रेस ने मांग की कि भागीरथपुरा में मृतकों के परिजनों को शासकीय नौकरी दी जाए और निगम की लापरवाही के लिए मृतकों व बीमारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा सहित निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर 15 मौतों के लिए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी उठाई।

    थाने के बाहर भी नारेबाजी

    जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, तो पास ही एमजी रोड थाने के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मोनिका मंडरे, सीमा सोलंकी और वरेशपालसिंह भी मौजूद रहीं। हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे इस प्रदर्शन में नजर नहीं आए।