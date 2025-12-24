स्पूफिंग ई-मेल से करोड़ों की ठगी : अमेरिकी जालसाजों ने इंदौर की कंपनी से उड़ाए 3.72 करोड़, साइबर सेल ने समय रहते फ्रीज कराया खाता

डिजिटल डेस्क, इंदौर। अमेरिका के साइबर जालसाजों ने स्पूफिंग ई-मेल के जरिए इंदौर की एक कंपनी से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली। हालांकि समय रहते ठगी का खुलासा होने पर मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारत और अमेरिका के साइबर पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध बैंक खाते को फ्रीज करा दिया, जिससे पूरी राशि की निकासी रुक गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फर्जी ई-मेल से बदला बैंक अकाउंट पुलिस अधीक्षक (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार यह धोखाधड़ी शिवगंगा डीलर्स प्रालि. नामक कंपनी के साथ हुई, जिसका विदेशों में भी व्यापार है। कंपनी को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित अपने वेंडर इनोवेक्स इंटरनेशनल इंक को 4,15,017.58 अमेरिकी डॉलर (करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपये) का भुगतान करना था।