Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देवास में निर्माण रोकने पहुंची राजस्व टीम से विवाद के बाद दंपती ने किया आत्मदाह, हालत गंभीर, इंदौर रेफर

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सतवास में विवादित ज़मीन पर निर्माण रोकने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्रवाई के दौरान एक कपल ने खुद को आग लगा ली। इस घटना में दंपती ...और पढ़ें

    Hero Image

    दंपती ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मालवांचल के देवास जिले में स्थित सतवास में पूर्व से विवादित एक जमीन के समीप निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर रोकने के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम की कार्रवाई के दौरान एक दंपती ने बुधवार को खुद को आग लगा ली। आसपास मौजूद लोग ने जब तक इनको बचाया, तब तक दोनों आग से गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय अस्पताल में दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद इंदौर रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और विरोध में लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार सतवास नगर में करोड़ों की भूमि विवादित है। इसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इस भूमि पर निर्माण कार्य करने में पूर्व में रोक लगी थी, जिसे पिछले माह कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी की अनुमति दे दी गई थी।

    बुधवार को मकान की छत के निर्माण कार्य रोकने के लिए तहसीलदार अरविंद दिवाकर की टीम मौके पर पहुंची। जहां पर संतोष व्यास व उनकी पत्नी जयश्री व्यास ने कार्रवाई को गलत बताया और राजस्व विभाग की टीम से कहासुनी के बाद स्वयं के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इस दौरान मौके पर भीड़ लगी थी। आसपास के लोग जब तक इनको बचा पाते, तब तक ये गंभीर रूप से झुलस गए।

    यह भी पढ़ें- ED ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट, कांग्रेस नेता गोलू को माना 400 करोड़ के सट्टेबाजी नेटवर्क का मास्टरमाइंड, दुबई से जुड़े हैं तार

    घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम कन्नौद केएल तिलवारी, एएसपी ग्रामीण सौम्या जैन मौके पर पहुंचीं। इन अधिकारियों से मोबाइल फोन पर कई बार संपर्क किया गया लेकिन हंगामे की वजह से बात नहीं हो सकी। अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी ने बताया कि प्रकरण उनके कार्यक्षेत्र का नहीं है, इसलिए पूर्ण जानकारी नहीं है। वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।