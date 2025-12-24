देवास में निर्माण रोकने पहुंची राजस्व टीम से विवाद के बाद दंपती ने किया आत्मदाह, हालत गंभीर, इंदौर रेफर

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मालवांचल के देवास जिले में स्थित सतवास में पूर्व से विवादित एक जमीन के समीप निर्माण कार्य की सूचना मिलने पर रोकने के लिए पहुंची राजस्व विभाग की टीम की कार्रवाई के दौरान एक दंपती ने बुधवार को खुद को आग लगा ली। आसपास मौजूद लोग ने जब तक इनको बचाया, तब तक दोनों आग से गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय अस्पताल में दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद इंदौर रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और विरोध में लोगों ने थाने पहुंचकर घेराव किया।

जानकारी के अनुसार सतवास नगर में करोड़ों की भूमि विवादित है। इसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, इसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इस भूमि पर निर्माण कार्य करने में पूर्व में रोक लगी थी, जिसे पिछले माह कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी की अनुमति दे दी गई थी।