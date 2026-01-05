भागीरथपुरा दूषित जल कांड में रिपोर्टों का विरोधाभास : सरकारी लैब कह रही- पानी में बैक्टीरिया, निजी लैब बता रही शुद्ध
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 17 मौतों के बाद जांच रिपोर्टों पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकारी लैब (एमजीएम मेडिकल कॉलेज, नगर निगम) ने पानी में ख ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 17 मौतों के बाद जांच रिपोर्टों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्षेत्र से लिए गए पानी के सैंपल अलग-अलग लैब में जांच के लिए भेजे गए, लेकिन रिपोर्टों में चौंकाने वाला अंतर सामने आया है। दो सरकारी लैब ने पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि की है, जबकि एक निजी लैब की रिपोर्ट में पानी को पूरी तरह शुद्ध बताया गया है।
भागीरथपुरा में सप्लाई किए गए पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज, नगर निगम की लैब और एक निजी मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई गई थी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब रिपोर्ट में जहां जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए, वहीं निजी मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने सभी दावों को उलझा दिया है।
यह भी पढ़ें- इंदौर के भागीरथपुरा में महामारी सरीखे हालात, जनजनित बीमारी से 17वीं मौत, केंद्र व राज्य की स्वास्थ्य टीमों ने संभाला मोर्चा
इससे पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव हासानी स्वयं यह पुष्टि कर चुके हैं कि भागीरथपुरा का पानी दूषित है और उसमें जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद हैं। वहीं निजी लैब में सैंपल भेजे जाने को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि सैंपल स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजे गए थे, जबकि सीएमएचओ डॉ. हासानी ने स्पष्ट किया है कि सैंपल उन्होंने नहीं भेजे।
सरकारी लैब की रिपोर्ट
एमजीएम मेडिकल कॉलेज लैब (1 जनवरी 2025)
माइक्रोबायोलॉजी लैब की रिपोर्ट में ई-कोलाई, शिगेला समेत अन्य बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है।
नगर निगम लैब (4 जनवरी 2025)
मूसाखेड़ी स्थित लैब की रिपोर्ट में बोरिंग का पानी भी दूषित पाया गया। पानी में फीकल कोलिफार्म बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है।
निजी लैब की रिपोर्ट
अरबिंदो अस्पताल लैब (4 जनवरी 2025)
लैब रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया की पुष्टि नहीं की गई और पानी को शुद्ध बताया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।