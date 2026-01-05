भागीरथपुरा दूषित जल कांड में रिपोर्टों का विरोधाभास : सरकारी लैब कह रही- पानी में बैक्टीरिया, निजी लैब बता रही शुद्ध

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई 17 मौतों के बाद जांच रिपोर्टों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। क्षेत्र से लिए गए पानी के सैंपल अलग-अलग लैब में जांच के लिए भेजे गए, लेकिन रिपोर्टों में चौंकाने वाला अंतर सामने आया है। दो सरकारी लैब ने पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की पुष्टि की है, जबकि एक निजी लैब की रिपोर्ट में पानी को पूरी तरह शुद्ध बताया गया है।

भागीरथपुरा में सप्लाई किए गए पानी की जांच एमजीएम मेडिकल कॉलेज, नगर निगम की लैब और एक निजी मेडिकल कॉलेज की लैब में कराई गई थी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की लैब रिपोर्ट में जहां जानलेवा बैक्टीरिया पाए गए, वहीं निजी मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने सभी दावों को उलझा दिया है।