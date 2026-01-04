Language
    भागीरथपुरा कांड पर कांग्रेस का हल्लाबोल, इंदौर में जुटेंगे विधायक; 11 जनवरी को निकलेगी न्याय यात्रा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:58 PM (IST)

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने नगरीय विकास मंत्री ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों को इंदौर में जुटाने की तैयारी की जा रही है।

    रविवार को गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की इंदौर प्रभारी उषा नायडू, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेशाअध्यक्ष शोभा ओझा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

    कांग्रेसियों को रोके जाने पर जताई नाराजगी

    पटवारी ने शनिवार को भागीरथपुरा जाने से कांग्रेस नेताओं को रोके जाने और पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चाहे दूषित पानी की गड़बड़ी हो या विपक्षी नेताओं को बदमाशों से घिरवाने का षड्यंत्र—इन सभी घटनाओं के पीछे कैलाश विजयवर्गीय हैं।

    न्याय यात्रा और चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान

    कांग्रेस ने घोषणा की है कि 11 जनवरी को भागीरथपुरा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा तक निकलेगी, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सभी विधायक शामिल होंगे।

    इसके पहले भी चरणबद्ध आंदोलन होंगे

    6 जनवरी: शहर के सभी 85 वार्डों के प्रमुख चौराहों पर मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

    7 जनवरी : प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर मंत्री विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करेंगी।