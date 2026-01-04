भागीरथपुरा कांड पर कांग्रेस का हल्लाबोल, इंदौर में जुटेंगे विधायक; 11 जनवरी को निकलेगी न्याय यात्रा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी कांग्रेस विधायकों को इंदौर में जुटाने की तैयारी की जा रही है।

रविवार को गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की इंदौर प्रभारी उषा नायडू, पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, पूर्व महिला कांग्रेस प्रदेशाअध्यक्ष शोभा ओझा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेसियों को रोके जाने पर जताई नाराजगी पटवारी ने शनिवार को भागीरथपुरा जाने से कांग्रेस नेताओं को रोके जाने और पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चाहे दूषित पानी की गड़बड़ी हो या विपक्षी नेताओं को बदमाशों से घिरवाने का षड्यंत्र—इन सभी घटनाओं के पीछे कैलाश विजयवर्गीय हैं।