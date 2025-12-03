IAS संतोष वर्मा को 'बरी' करने वाले तत्कालीन जज मुश्किल में फंसे, मांगी अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। फर्जी फैसला कांड में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। आरक्षण को लेकर ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा को राहत देने वाले तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्रसिंह रावत अब खुद कानूनी शिकंजे में आ गए हैं। चार साल से जांच के दायरे में रहे रावत ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है, जबकि पुलिस ने उनकी जमानत का जोरदार विरोध करने की तैयारी कर ली है।

