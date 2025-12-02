IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी पर फूटा गुस्सा, राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ ने प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलक्टर को सौंपा ज्ञापन
हापुड़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महासभा ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा सार्वजनिक मंचों व सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज की बेटियों के विषय में की गई टिप्पणी करने पर गुस्सा फूट गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलक्टर को सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
महासभा के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा ने बताया कि संतोष वर्मा द्वारा की गई अमर्यादित, अभद्र, आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज में रोष है। उनके द्वारा की गई टिप्पणी न केवल एक संपूर्ण समाज की बेटियों के सम्मान पर आघात है, बल्कि देश की सांस्कृतिक मर्यादा, सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक व्यवस्था व संविधान प्रदत्त समानता के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
महासभा की मांग है कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही देश की बेटियों व महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करने का साहस न कर सके।
इस दौरान महेश शर्मा, जानी शर्मा, ओमवती, पुष्पा, लख्मीचंद शर्मा, नंदलाल शर्मा, मूलचंद शर्मा आदि उपस्थित रहे।
