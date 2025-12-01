Language
    Hapur News: युवक पर ईंट से किए ताबड़तोड़ वार, जबड़ा और दांत टूटे; अस्पताल में कराया भर्ती

    By Mukul Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    हापुड़ के काठीखेड़ा गांव में टहल रहे सुरेंद्र नामक युवक पर विक्की और उसके साथियों ने ईंट से हमला कर दिया। गाली-गलौज के बाद हुए इस हमले में सुरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका जबड़ा और दांत टूट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के काठीखेड़ा गांव में अपने घर के सामने टहल रहे युवक के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। युवक द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के चेहरे पर ईंट से वार कर दिया। जिससे उसका चेहरा पट गया और जबड़ा व दांत भी जख्मी हो गए।

    इसके बाद युवक ईंट लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आरोपी मरणासन्न हालत में देखकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गांव के रहने वाले अंकुश कुमार ने बताया कि उनका भाई सुरेंद्र कुमार बीती 25 नवंबर की रात को अपने घर के सामने टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक गांव का रहने वाला विक्की अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मौके पर आ गया।

    उन्होंने आते ही सुरेंद्र कुमार के साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दीं। सुरेंद्र ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके चेहरे पर ईंट से प्रहार कर दिया। ईंट लगते ही उसका चेहरा फट गया। जबकि उसका जबड़ा व दांतों में भी गंभीर चोट आई हैं।

    वहीं, उनका भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर मौके पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी उनके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने उसे नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके चेहरे का ऑपरेशन किया गया है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।