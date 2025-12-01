Hapur News: युवक पर ईंट से किए ताबड़तोड़ वार, जबड़ा और दांत टूटे; अस्पताल में कराया भर्ती

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में देहात थाना क्षेत्र के काठीखेड़ा गांव में अपने घर के सामने टहल रहे युवक के साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। युवक द्वारा इसका विरोध करने पर आरोपियों ने युवक के चेहरे पर ईंट से वार कर दिया। जिससे उसका चेहरा पट गया और जबड़ा व दांत भी जख्मी हो गए।

इसके बाद युवक ईंट लगने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आरोपी मरणासन्न हालत में देखकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

रिपोर्ट दर्ज कराते हुए गांव के रहने वाले अंकुश कुमार ने बताया कि उनका भाई सुरेंद्र कुमार बीती 25 नवंबर की रात को अपने घर के सामने टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक गांव का रहने वाला विक्की अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मौके पर आ गया।

उन्होंने आते ही सुरेंद्र कुमार के साथ गाली-गलौच करनी शुरू कर दीं। सुरेंद्र ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके चेहरे पर ईंट से प्रहार कर दिया। ईंट लगते ही उसका चेहरा फट गया। जबकि उसका जबड़ा व दांतों में भी गंभीर चोट आई हैं।