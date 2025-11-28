हापुड़: हॉस्पिटल से पैदल लौटते भाइयों पर 4 गुंडों ने बरसाए डंडे, दोनों गंभीर घायल

केशव त्यागी, हापुड़। बाबूगढ़ थाना इलाके के कुचेसर रोड चौपला पर हॉस्पिटल से घर लौट रहे दो भाइयों पर कुछ आरोपियों ने हमला कर दिया। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

कुचेसर रोड चौपला के शकील ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 नवंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे उनके भतीजे नदीम और नईम हापुड़ के एक हॉस्पिटल से इलाज कराकर पैदल घर लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, कुचेसर चौपला के ही यासीन, उसके बेटे शाहनवाज, अकील और शाहरान ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने विरोध किया तो चारों ने उन पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

शोरगुल सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से अपने घायल भतीजों को अस्पताल में भर्ती कराया।