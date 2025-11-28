Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: हॉस्पिटल से पैदल लौटते भाइयों पर 4 गुंडों ने बरसाए डंडे, दोनों गंभीर घायल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:04 AM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में अस्पताल से लौट रहे दो भाइयों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि यासीन और उसके बेटों ने गाली-गलौज करते हुए उन पर लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना कुचेसर रोड चौपला पर हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    हापुड़ के बाबूगढ़ इलाके में अस्पताल से लौट रहे दो भाइयों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सांकेतिक तस्वीर

    केशव त्यागी, हापुड़। बाबूगढ़ थाना इलाके के कुचेसर रोड चौपला पर हॉस्पिटल से घर लौट रहे दो भाइयों पर कुछ आरोपियों ने हमला कर दिया। दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुचेसर रोड चौपला के शकील ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 24 नवंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे उनके भतीजे नदीम और नईम हापुड़ के एक हॉस्पिटल से इलाज कराकर पैदल घर लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, कुचेसर चौपला के ही यासीन, उसके बेटे शाहनवाज, अकील और शाहरान ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। जब उन्होंने विरोध किया तो चारों ने उन पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

    शोरगुल सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से अपने घायल भतीजों को अस्पताल में भर्ती कराया।

    बाद में वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। बाबूगढ़ पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।