आठ दिन में उजड़ गया घर-संसार : शादी के नाम पर तीन लाख की चपत लगाकर चंपत हुईं दो लुटेरी दुल्हनें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले में शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो युवकों की एक ही दिन शादी कराई गई, घरों में खुशियों का माहौल बना, लेकिन शादी के महज आठ दिन बाद दोनों दुल्हनें अचानक गायब हो गईं। इस घटना से दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। ठगी की राशि करीब तीन लाख रुपये बताई जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांच ने मिलकर की ठगी मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ामऊ का है। पुलिस ने इस प्रकरण में तीन महिलाओं समेत कुल पांच आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपित छिंदवाड़ा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।