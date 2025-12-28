Language
    आठ दिन में उजड़ गया घर-संसार : शादी के नाम पर तीन लाख की चपत लगाकर चंपत हुईं दो लुटेरी दुल्हनें

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:20 AM (IST)

    देवास जिले में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दो युवकों की शादी के आठ दिन बाद ही उनकी दुल्हनें तीन लाख रुपये लेकर फरार हो गईं। कमलापुर थाना ...और पढ़ें

    लुटेरी दुल्हन (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले में शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो युवकों की एक ही दिन शादी कराई गई, घरों में खुशियों का माहौल बना, लेकिन शादी के महज आठ दिन बाद दोनों दुल्हनें अचानक गायब हो गईं। इस घटना से दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। ठगी की राशि करीब तीन लाख रुपये बताई जा रही है।

    पांच ने मिलकर की ठगी

    मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेड़ामऊ का है। पुलिस ने इस प्रकरण में तीन महिलाओं समेत कुल पांच आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सभी आरोपित छिंदवाड़ा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं।

    एक ही दिन अचानक गायब हुईं दोनों

    पुलिस के अनुसार, ग्राम बेड़ामऊ में अलग-अलग परिवार से जुड़े रवि जाटव और सतीश जाटव की शादी 16 दिसंबर को सरिता और आरती नाम की युवतियों से कराई गई थी। विवाह के बाद दोनों दुल्हनें 23 दिसंबर को अचानक घर से लापता हो गईं। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर तलाश की और जिन लोगों के माध्यम से शादियां हुई थीं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

    ये हैं आरोपी

    जांच के आधार पर पुलिस ने सरिता निवासी ग्राम जंबाकिराड़ी, आरती मरकाम निवासी टिकाड़ी (जिला छिंदवाड़ा), पार्वती मरकाम, मनीष चौबे और अजय मरकाम के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    कमलापुर थाना प्रभारी एसएस मीणा ने बताया कि शादी के नाम पर एक युवक से 1.60 लाख रुपये और दूसरे युवक से 1.40 लाख रुपये लिए गए थे। मनीष चौबे की भूमिका शादी कराने में सामने आई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है।