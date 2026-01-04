देवास में किसान का अपहरण कर भोपाल ले गए, मारपीट कर मांगे पैसे, दो गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले के खटाम्बा क्षेत्र से एक किसान के अपहरण और मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपहरणकर्ता किसान को जबरन कार में बैठाकर भोपाल तक ले गए और रास्ते में उसके साथ मारपीट करते हुए रुपयों की मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी जब्त कर ली है।
बीएनपी थाना प्रभारी अमित सोलंकी के अनुसार, 2 जनवरी को राजदीप सिंह निवासी रामनगर खटाम्बा ने अपने भाई अंकित राजपूत के लापता होने की सूचना बीएनपी थाने में दी थी। अंकित खेत पर सिंचाई के लिए गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटा, जिससे परिजन चिंतित हो गए।
भोपाल में संदिग्ध हालत में मिला किसान
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की। इसी दौरान थाना मंगलवारा, जिला भोपाल से सूचना मिली कि अंकित राजपूत नामक युवक एक डिजायर कार में संदिग्ध अवस्था में पाया गया है और उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं। सूचना मिलते ही बीएनपी पुलिस की टीम भोपाल पहुंची और किसान को सुरक्षित वापस लाया गया।
कार सवार युवकों ने किया अपहरण
पुलिस पूछताछ में अंकित ने बताया कि खेत से घर लौटते समय सफेद रंग की डिजायर कार में सवार चार युवकों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया। रास्ते में उसके साथ मारपीट की गई और पैसों की मांग करते हुए उसे भोपाल तक ले जाया गया।
मुखबिर की सूचना से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएनपी पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने राजेश राणावत निवासी न्यू गौरी नगर इंदौर और सोनू राजपूत निवासी फंदा थाना खजूरी सड़क, वर्तमान निवासी गौरी नगर इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात में शामिल अन्य आरोपी कौन हैं और अपहरण के पीछे उनकी मंशा क्या थी।
