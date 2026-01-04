Language
    MP के बुरहानपुर में नलों से टपका बदबूदार पानी, पाइपलाइन में लीकेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में डायरिया का खतरा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:45 PM (IST)

    बुरहानपुर की गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में जलावर्धन योजना के तहत आ रहे पानी में गंदगी की शिकायत मिली है। पिछले एक सप्ताह से नलों से बदबूदार पानी आने के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दूषित पानी की समस्या बताता रहवासी।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में दूषित पेयजल का कोहराम मचने के बाद बुरहानपुर में भी जलावर्धन योजना के तहत सप्लाई किए जा रहे पानी में गंदगी की शिकायत सामने आई है। गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी (वार्ड क्रमांक 40-41) में करीब 200 मकानों में पिछले सप्ताह से नलों से बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है।

    सामाजिक कार्यकर्ता धीरज नावानी की शिकायत पर निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने रविवार को जेएमसी और नगर निगम की टीम को जांच के लिए भेजा। निरीक्षण में सीवरेज लाइन के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाए जाने की जानकारी मिली।

    स्थानीयों की शिकायत

    रहवासी एक सप्ताह से जलावर्धन योजना के गंदे पानी का उपयोग बंद कर पुराने बोरवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां बदबूदार पानी आ रहा था, वहीं से पानी का सैंपल नहीं लिया गया, बल्कि किसी दूसरे स्थान से जांच की गई।

    brhnpr dug hole 25658

    सड़कों पर गड्ढे और कीचड़

    जलावर्धन योजना की निर्माण एजेंसी जेएमसी पर लापरवाही का आरोप है। कई बार सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें ठीक से बहाल नहीं किया गया। लीकेज और प्रेशर की समस्याओं के समाधान के लिए अब फिर से खुदाई की जा रही है, जिससे बुधवारा, इतवारा जैसे क्षेत्रों की सड़कों पर मिट्टी के ढेर, बहता पानी और गड्ढे बन गए हैं।

    निगम की कार्रवाई

    नगर निगम ने इंदौर की घटना के बाद सतर्क होकर रविवार और दूसरे दिन भी सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन की जांच और सुधार किया। घर-घर जाकर पानी के सैंपल लिए गए, जिनमें प्रगति नगर, शिवाजी नगर सहित कई वार्ड शामिल हैं। जांच में पानी स्वच्छ पाया गया।

    निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन की मरम्मत तुरंत पूरी करें। उन्होंने जनता से टोल फ्री नंबर 255019 पर दूषित पानी की शिकायत करने और नल कनेक्शन खुले में न छोड़ने का आग्रह किया।।