MP के बुरहानपुर में नलों से टपका बदबूदार पानी, पाइपलाइन में लीकेज, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में डायरिया का खतरा
बुरहानपुर की गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में जलावर्धन योजना के तहत आ रहे पानी में गंदगी की शिकायत मिली है। पिछले एक सप्ताह से नलों से बदबूदार पानी आने के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर में दूषित पेयजल का कोहराम मचने के बाद बुरहानपुर में भी जलावर्धन योजना के तहत सप्लाई किए जा रहे पानी में गंदगी की शिकायत सामने आई है। गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी (वार्ड क्रमांक 40-41) में करीब 200 मकानों में पिछले सप्ताह से नलों से बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता धीरज नावानी की शिकायत पर निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने रविवार को जेएमसी और नगर निगम की टीम को जांच के लिए भेजा। निरीक्षण में सीवरेज लाइन के पास पानी की पाइपलाइन में लीकेज पाए जाने की जानकारी मिली।
स्थानीयों की शिकायत
रहवासी एक सप्ताह से जलावर्धन योजना के गंदे पानी का उपयोग बंद कर पुराने बोरवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां बदबूदार पानी आ रहा था, वहीं से पानी का सैंपल नहीं लिया गया, बल्कि किसी दूसरे स्थान से जांच की गई।
सड़कों पर गड्ढे और कीचड़
जलावर्धन योजना की निर्माण एजेंसी जेएमसी पर लापरवाही का आरोप है। कई बार सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें ठीक से बहाल नहीं किया गया। लीकेज और प्रेशर की समस्याओं के समाधान के लिए अब फिर से खुदाई की जा रही है, जिससे बुधवारा, इतवारा जैसे क्षेत्रों की सड़कों पर मिट्टी के ढेर, बहता पानी और गड्ढे बन गए हैं।
यह भी पढ़ें- दूषित जल से दशहत में भागीरथपुरा के रहवासी, घर-घर लग रहे आरओ, कैन और उबला पानी बना सहारा
निगम की कार्रवाई
नगर निगम ने इंदौर की घटना के बाद सतर्क होकर रविवार और दूसरे दिन भी सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन की जांच और सुधार किया। घर-घर जाकर पानी के सैंपल लिए गए, जिनमें प्रगति नगर, शिवाजी नगर सहित कई वार्ड शामिल हैं। जांच में पानी स्वच्छ पाया गया।
निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइपलाइन की मरम्मत तुरंत पूरी करें। उन्होंने जनता से टोल फ्री नंबर 255019 पर दूषित पानी की शिकायत करने और नल कनेक्शन खुले में न छोड़ने का आग्रह किया।।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।