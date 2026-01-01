बड़वानी में गजब वारदात : किश्तों से बचने के लिए फरियादी ने खुद चुराई अपनी पिकअप, ऐसे खुली पोल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक वाहन चोरी का मामला तब चौंकाने वाला मोड़ ले गया, जब पुलिस जांच में पता चला कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला फरियादी ही असल चोर निकला। निजी बैंक की फाइनेंस किश्तों और गिरवी के पैसों से बचने के लिए उसने खुद की पिकअप चोरी की साजिश रच डाली।

पुलिस के अनुसार, ग्राम मलगांव निवासी विनोद पुत्र आमलाल वास्कले ने 25 दिसंबर को खेतिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पिकअप (क्रमांक एमपी 46 जेडसी 3998) हनुमान चौक से अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

एसपी जगदीश डावर के निर्देशन और एएसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिनमें चौंकाने वाला सच सामने आया। फुटेज में फरियादी खुद पिकअप वाहन को ले जाते हुए कैद मिला।