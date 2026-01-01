Language
    बड़वानी में गजब वारदात : किश्तों से बचने के लिए फरियादी ने खुद चुराई अपनी पिकअप, ऐसे खुली पोल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:52 PM (IST)

    बड़वानी जिले के खेतिया में एक व्यक्ति ने अपनी ही पिकअप चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि फरियादी विनोद वास ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। बड़वानी जिले के खेतिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक वाहन चोरी का मामला तब चौंकाने वाला मोड़ ले गया, जब पुलिस जांच में पता चला कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला फरियादी ही असल चोर निकला। निजी बैंक की फाइनेंस किश्तों और गिरवी के पैसों से बचने के लिए उसने खुद की पिकअप चोरी की साजिश रच डाली।

    पुलिस के अनुसार, ग्राम मलगांव निवासी विनोद पुत्र आमलाल वास्कले ने 25 दिसंबर को खेतिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी पिकअप (क्रमांक एमपी 46 जेडसी 3998) हनुमान चौक से अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

    एसपी जगदीश डावर के निर्देशन और एएसपी धीरज बब्बर के मार्गदर्शन में खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिनमें चौंकाने वाला सच सामने आया। फुटेज में फरियादी खुद पिकअप वाहन को ले जाते हुए कैद मिला।

    पुलिस ने फरियादी को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वाहन पर निजी बैंक की फाइनेंस किश्त बकाया थी। इसके अलावा उसने पिकअप को किसी अन्य व्यक्ति के पास तीन लाख रुपये में गिरवी रख दिया था। रुपये लेने के बाद उसने उसी व्यक्ति के कब्जे से रात में वाहन चोरी कर छिपा दिया, ताकि न किश्त चुकानी पड़े और न गिरवी के पैसे भी लौटाने पड़ें।

    आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई पिकअप को ग्राम मोरतलाई के पास नाले के किनारे से बरामद कर लिया गया है।

    खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उप जेल सेंधवा भेज दिया गया है।