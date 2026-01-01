बुरहानपुर के जंगल में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस से आरोपी को छुड़ा ले गए साथी
डिजिटल डेस्क, इंदौर। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के बड़े अड्डे का खुलासा किया है। पाचोरी के जंगल में झोपड़ी बनाकर सिकलीगर समुदाय के लोग देशी पिस्टल तैयार कर रहे थे। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने इस बार रणनीति बदलते हुए पिकअप और निजी वाहनों से जंगल में दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान झोपड़ी में मुख्य आरोपी रेहराज उर्फ रेहरास निवासी पाचोरी सहित दो युवक मौजूद मिले। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीछा करते हुए पुलिस की एक टीम ने रेहराज को पकड़ भी लिया, लेकिन तभी बड़ी संख्या में उसके साथी मौके पर पहुंच गए और उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए।
मौके से पुलिस को पांच तैयार देशी पिस्टल, सात अर्धनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने की सामग्री और औजार बरामद हुए हैं। पुलिस ने रेहराज सहित सात लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
निगरानीशुदा बदमाश है मुख्य आरोपी
खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि रेहराज थाना क्षेत्र का निगरानीशुदा बदमाश है और उसके खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट के दो मामले दर्ज हैं। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। एसपी ने स्पष्ट किया कि जो लोग मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें हरसंभव मदद दी जाएगी, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
तीन साल में 305 पिस्टल बरामद
पाचोरी और आसपास के जंगलों में निर्मित अवैध पिस्टलों की तस्करी कई राज्यों तक होती है। लगातार पुलिस कार्रवाई के बावजूद इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। आंकड़ों के अनुसार, बीते तीन वर्षों में आर्म्स एक्ट के 57 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 118 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 305 देशी पिस्टल बरामद की गईं। सिकलीगर समाज को मुख्यधारा में लाने के प्रयास अब तक अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सके हैं।
