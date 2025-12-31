ग्वालियर की बेटी वैष्णवी ने श्रीलंका सीरीज में गेंदबाजी से मचाया गदर, WPL में मिल सकता है मौका

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई सदस्य ग्वालियर की बेटी वैष्णवी शर्मा अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस 20 वर्षीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण सीरीज में प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की। वैष्णवी के प्रदर्शन और उनके करीबियों का मानना है कि वह नौ जनवरी से होने वाली वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में किसी फ्रेंचाइजी से खेलती नजर आ सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिता ने पहचानी प्रतिभा, बने पहले कोच वैष्णवी के पिता डॉ. नरेंद्र शर्मा ज्योतिषी हैं। बेटी के क्रिकेटर बनने के सपने में पूरे परिवार ने साथ दिया। डॉ. शर्मा बताते हैं कि कुंडली बनाते समय ही उन्हें बेटी की क्रिकेट में सफलता का आभास हो गया था। चार वर्ष की उम्र में उन्होंने वैष्णवी को प्लास्टिक का बैट-गेंद दिलाई और घर के पास एसएएफ ग्राउंड में क्रिकेट सिखाना शुरू किया। रुचि बढ़ने पर उसे समर कैंप में प्रशिक्षण दिलाया गया। फिर एकेडमिक क्रिकेट सेंटर पर ले गया। आज उसकी सफलता इसका प्रमाण है।