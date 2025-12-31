Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्वालियर की बेटी वैष्णवी ने श्रीलंका सीरीज में गेंदबाजी से मचाया गदर, WPL में मिल सकता है मौका

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण सीरीज में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। 20 वर्षीय इस क्रिकेटर को 9 जनवरी से शुरू होने वाली ...और पढ़ें

    Hero Image

    भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत के साथ हाथ में कैप लिये हुए वैष्णवी शर्मा।  (सौजन्य- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई सदस्य ग्वालियर की बेटी वैष्णवी शर्मा अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस 20 वर्षीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ पदार्पण सीरीज में प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की। वैष्णवी के प्रदर्शन और उनके करीबियों का मानना है कि वह नौ जनवरी से होने वाली वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में किसी फ्रेंचाइजी से खेलती नजर आ सकती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता ने पहचानी प्रतिभा, बने पहले कोच

    वैष्णवी के पिता डॉ. नरेंद्र शर्मा ज्योतिषी हैं। बेटी के क्रिकेटर बनने के सपने में पूरे परिवार ने साथ दिया। डॉ. शर्मा बताते हैं कि कुंडली बनाते समय ही उन्हें बेटी की क्रिकेट में सफलता का आभास हो गया था। चार वर्ष की उम्र में उन्होंने वैष्णवी को प्लास्टिक का बैट-गेंद दिलाई और घर के पास एसएएफ ग्राउंड में क्रिकेट सिखाना शुरू किया। रुचि बढ़ने पर उसे समर कैंप में प्रशिक्षण दिलाया गया। फिर एकेडमिक क्रिकेट सेंटर पर ले गया। आज उसकी सफलता इसका प्रमाण है।

    vshnvi with family 2154

    सोशल मीडिया पर छाई

    श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान वैष्णवी इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियों में रहीं। वैष्णवी की कई तस्वीरें खासकर खुले बालों वाली एक फोटो बहुप्रसारित हुई। एक पाकिस्तानी फैन ने निकाह तक का प्रस्ताव दे दिया। इस पर भारतीय प्रशंसकों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे जमकर खरी-खोटी सुनाई। पिता ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन क्या लिख दे, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने भावुक प्रतिक्रिया में कहा कि ऐसा प्रस्ताव बेहद आपत्तिजनक है और इससे उन्हें काफी गुस्सा आया।

    यह भी पढ़ें- मुरैना में हैवानियत, तीन माह की मासूम से रिश्ते के ताऊ ने किया दुष्कर्म, गंभीर अवस्था में ग्वालियर रेफर

    ग्वालियर के बेटी अनुष्का खेलेगी WPL

    WPL ऑक्शन में ग्वालियर की क्रिकेटर अनुष्का शर्मा को गुजरात जायंट्स ने 45 लाख रुपये में खरीदा था। वह मैदान में बल्ला और गेंद दोनों संभालती हैं। वह गुजरात टीम के अहमदाबाद में लगे कैंप में शामिल भी हो गई हैं। डब्ल्यूपीएल में खेलने वाली मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेटर है। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के पहले सत्र में अनुष्का बुदंलेखंड बुल्स से खेलीं थी और उनकी टीम चैंपियन रही थी।