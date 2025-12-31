Language
    मुरैना में हैवानियत, तीन माह की मासूम से रिश्ते के ताऊ ने किया दुष्कर्म, गंभीर अवस्था में ग्वालियर रेफर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    मुरैना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 35 वर्षीय रिश्ते के ताऊ ने अपनी तीन माह की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची गंभीर रूप से घ ...और पढ़ें

    मासूम से हैवानियत (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां तीन माह की बच्ची के साथ रिश्ते के 35 वर्षीय ताऊ ने दुलार के बहाने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। बच्ची जोर से चीखी और लहूलुहान हो गई। मां ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर देखा तो लहुलुहान बच्ची को देखकर जोर से चिल्लाई। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस ने आरोपित को रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है।

    जानकारी के मुताबिक आरोपित ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। तीन दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार सुबह 10 बजे वह अपने चाचा के बेटे की तीन माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी बीच बच्ची तेज आवाज के साथ रोई तो बच्ची की मां कमरे में पहुंची, जिस पर उसने देखा कि आरोपित उसे गोद में खिला रहा था। मां बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई तो देखा कि उसकी लैट्रिन छूट गई थी और खून से सनी हुई और बुरी तरह से घायल थी। जिस पर उसने सास को बताया।

    बच्ची का पिता उस समय मजदूरी पर गया हुआ था। उधर, मौके से आरोपित भाग निकला था। मां व सास बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। सूचना मिलने पर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी। वह शहर से भागने की फिराक में था, जिसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया।

    उधर बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। बताया जाता है कि आरोपित की शादी को चार से पांच साल हो चुके है। उसकी पत्नी भी पिछले आठ महीने से अपने मायके रह रही है।