मुरैना में हैवानियत, तीन माह की मासूम से रिश्ते के ताऊ ने किया दुष्कर्म, गंभीर अवस्था में ग्वालियर रेफर

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना शहर के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां तीन माह की बच्ची के साथ रिश्ते के 35 वर्षीय ताऊ ने दुलार के बहाने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। बच्ची जोर से चीखी और लहूलुहान हो गई। मां ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर देखा तो लहुलुहान बच्ची को देखकर जोर से चिल्लाई। इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। उधर पुलिस को सूचना दी गई। जिस पर पुलिस ने आरोपित को रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक आरोपित ताऊ सूरत में रहकर काम करता है। तीन दिन पहले ही अपने घर आया था। मंगलवार सुबह 10 बजे वह अपने चाचा के बेटे की तीन माह की बेटी को उसके कमरे से उठाकर अपने कमरे में ले गया। इसी बीच बच्ची तेज आवाज के साथ रोई तो बच्ची की मां कमरे में पहुंची, जिस पर उसने देखा कि आरोपित उसे गोद में खिला रहा था। मां बच्ची को अपने कमरे में लेकर गई तो देखा कि उसकी लैट्रिन छूट गई थी और खून से सनी हुई और बुरी तरह से घायल थी। जिस पर उसने सास को बताया।